Fransa ve Belçika hak etti
Griezmann'ın şutunda topu 'Nasıl olsa alırım' düşüncesi Muslera'ya hata yaptırdı. Aslında Uruguay, Mbappe'yi tutayım derken Varane ve Griezmann'ın yolunu açtı.
Fransa büyük ihtimalle final oynar.
Çünkü Dünya Kupası maçlarının tümüne baktığımızda her geçen gün performansını yükselten, çok koşan, mücadele eden, gol yollarında çoğalabilen bir Fransa var.
FRANSA FİNAL OYNAR!
Fransa yarı finalde, Uruguay karşısında yaptığı gibi orta sahayı kapatırsa, rakibin kanatlarını işletmezse golü de bulur, finalin de ilk takımı olur. Ardından yine harika bir maç izledik. Genç ve dinamik Belçika ilk yarıda çok etkili oynadı.
Attıkları iki golle önemli bir avantaj yakaladılar. Ancak ikinci yarıda Brezilya etkili ayaklarıyla oyuna hükmetti. Büyük bir baskı da kurdular. 76'da gelen gol sonrası Brezilya maçı uzatmaya götürebilirdi.
Ancak bitirici bir santrforlarının olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadılar.
Belçika'nın hakkını vermek lazım. Hak ederek buraya geldiler.
- Haberler
- Yazarlar
- Hayri Ülgen
- Fransa ve Belçika hak etti
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