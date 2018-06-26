Beşiktaş’ın hata lüksü kalmadı
GOLCÜ ŞART OLDU
Negredo veya Love'dan birinin gönderilip çok önemli bir golcü şart. Orta sahaya muhakkak bir oyuncu alınmalı.
Kaptan Oğuzhan da bu sene gerekli verimi ortaya koymalı ki Beşiktaş'ın önü açılsın.
Yeter artık! Şimdi tutturmuşlar, bir yardımcı hoca… Şenol Güneş'in yanına ne bir Guti, ne İlhan Mansız ne de hatırla gelecek bir hoca takıma katkı sağlayamayacağı gibi Beşiktaş'tan da çok şeyler çalar. Bakın Tamer Tuna, Şenol Güneş ile büyüdü ve takımı şampiyonluklara taşıdı.
FUTBOLDA DÜN YOK
Çünkü Tuna, kendini yenileyen ve futbolu çok iyi analiz eden bir isimdi. Bu yüzden de geçen sezon Göztepe ile çok başarılı oldu.
Beşiktaş yönetimi bir yardımcı hoca alacaksa bu kişi ligi tanıyan ve Tamer Tuna gibi futbolu bilen biri olmalı. Son sözüm de başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş'e; bir dost olarak sesleniyorum;
Beşiktaş'a önemli başarılar kazandırdınız. Ama futbolda dün yoktur. Eğer önlemleri almazsanız o taraftar geçmişi unutur, kongre üyeleri ve taraftarlar sizi eleştiriye boğarlar. Benden söylemesi.
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- Hayri Ülgen
- Beşiktaş’ın hata lüksü kalmadı
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