Yol Durumu
    Hayri Ülgen Hayri Ülgen
    • 26 Haziran 2018, Salı

    Beşiktaş’ın hata lüksü kalmadı

    BEŞİKTAŞ gerçekten zor günler geçiriyor. Bilhassa geçen sezon hem şampiyonluğu hem kupayı birlikte kaybedince bütün şimşekler Şenol Güneş ve yönetime çevirilmişti. Ve iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Beşiktaş taraftarlara şok yaşattı. Beşiktaş taraftarının en cefakar, en vefakar taraftar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ın her daim başarılı olup bu taraftarını üzmemesi gerekir. Gerçekler acıdır ama ben doğruyu da söylemeye de mecburum. Yıllardır Beşiktaş'ın içinde olan bir spor adamı olarak şunu belirtmek isterim; Beşiktaş'ın maddi açıdan ciddi bir sıkıntısı var. Durum hiç parlak değil. Bu kadar başarılar, bu kadar şampiyonluklar kazanıldıktan sonra, harika bir stada sahip olunmasına rağmen bu kadar fazla borç olması yönetimin yanlış harcamalar yaptığını göz önüne seriyor. Bakın; futbolcular bir bir kaçıyor. Bakın; bir futbolcuya kim daha çok para verirse başkan Fikret Orman ve yönetimi hemen onu satmak için can atıyor. Beşiktaş takımı artık yoruldu. Bu takıma genç, dinamik ve çok önemli bir golcü alınması şart. Yoksa Beşiktaş merdivenlerinden inmeye başlar. Tosic'in yerine çok önemli bir defans oyuncusu transfer edilmeli.

    GOLCÜ ŞART OLDU
    Negredo veya Love'dan birinin gönderilip çok önemli bir golcü şart. Orta sahaya muhakkak bir oyuncu alınmalı.
    Kaptan Oğuzhan da bu sene gerekli verimi ortaya koymalı ki Beşiktaş'ın önü açılsın.
    Yeter artık! Şimdi tutturmuşlar, bir yardımcı hoca… Şenol Güneş'in yanına ne bir Guti, ne İlhan Mansız ne de hatırla gelecek bir hoca takıma katkı sağlayamayacağı gibi Beşiktaş'tan da çok şeyler çalar. Bakın Tamer Tuna, Şenol Güneş ile büyüdü ve takımı şampiyonluklara taşıdı.

    FUTBOLDA DÜN YOK
    Çünkü Tuna, kendini yenileyen ve futbolu çok iyi analiz eden bir isimdi. Bu yüzden de geçen sezon Göztepe ile çok başarılı oldu.
    Beşiktaş yönetimi bir yardımcı hoca alacaksa bu kişi ligi tanıyan ve Tamer Tuna gibi futbolu bilen biri olmalı. Son sözüm de başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş'e; bir dost olarak sesleniyorum;
    Beşiktaş'a önemli başarılar kazandırdınız. Ama futbolda dün yoktur. Eğer önlemleri almazsanız o taraftar geçmişi unutur, kongre üyeleri ve taraftarlar sizi eleştiriye boğarlar. Benden söylemesi.
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