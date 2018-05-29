İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
    Hayri Ülgen Hayri Ülgen
    • 29 Mayıs 2018, Salı

    Milli Takım’da hayat var

    TÜRK Milli Takımı, bu yeni yapılanmasıyla ilerisi için bana umut verdi. Çünkü İran Takımı, çok koşan, çok mücadele eden çok da iyi pres yapan bir takım. Ama dün Milli Takımımız çok iyiydi.
    Gençleşmiş, birbirine destek olan ve oyunu kanatlara açabilen bir oyun felsefesi yerleştirmiş Lucescu takımına...

    ​LUCE DAMGASI
    Lucescu, hırslı ve idealist bir hoca olduğunu yıllardır yaptığı teknik direktörlükle gösteriyor. Başarısızlığı hiç kabullenemiyor. Oyuncularına agresif ve akıllı bir oyun aşılamaya çalışıyor. Örneğin hangi milli futbolcu olursa olsun özel maç olmasına rağmen sanki final maçı havasında görevini yapmaya çalışıyor.
    Bu da Lucescu'nun futbolcularına enjekte ettiği güven aşısı.
    Çağlar'a bakıyorum, Okay'a bakıyorum, Kaan'a bakıyorum hepsi ilerisi için umut verdi.
    Cenk'in 2. golünü çok beğendim.
    Bu Milli Takım'da hayat var. Malça ilgili tek olumsuzluk Ömer'in son dakikada gördüğü kırmızıydı.

    MAÇIN İYİSİ CENK TOSUN: Cenk dün iki gol atarak galibiyeti getirdi.

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER: Ömer oyuna girdi. 5 dakika sonra atıldı.
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