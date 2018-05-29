Milli Takım’da hayat var
Gençleşmiş, birbirine destek olan ve oyunu kanatlara açabilen bir oyun felsefesi yerleştirmiş Lucescu takımına...
LUCE DAMGASI
Lucescu, hırslı ve idealist bir hoca olduğunu yıllardır yaptığı teknik direktörlükle gösteriyor. Başarısızlığı hiç kabullenemiyor. Oyuncularına agresif ve akıllı bir oyun aşılamaya çalışıyor. Örneğin hangi milli futbolcu olursa olsun özel maç olmasına rağmen sanki final maçı havasında görevini yapmaya çalışıyor.
Bu da Lucescu'nun futbolcularına enjekte ettiği güven aşısı.
Çağlar'a bakıyorum, Okay'a bakıyorum, Kaan'a bakıyorum hepsi ilerisi için umut verdi.
Cenk'in 2. golünü çok beğendim.
Bu Milli Takım'da hayat var. Malça ilgili tek olumsuzluk Ömer'in son dakikada gördüğü kırmızıydı.
MAÇIN İYİSİ CENK TOSUN: Cenk dün iki gol atarak galibiyeti getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER: Ömer oyuna girdi. 5 dakika sonra atıldı.
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- Hayri Ülgen
- Milli Takım’da hayat var
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