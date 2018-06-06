Ah bir de golcü olsa

Lucescu gerçekten son 3 hazırlık maçında Türk Milli Takımı'na mücadele gücünü futbolculara işlemiş.

Rusya karşısında A Milli Takımımız, Çağlar Söyüncü haricinde hata yapmadan harika bir ekip oyunu ortaya koydu. Zaten Çağları'ın bir hatası ve topu yanlış bir şekilde vermesi topu kalemizde görmemize patladı.

Oyun olarak Milli Takım'ın sisteminden memnun kaldım.

Yıllardır ilk defa genç oyunculardan oluşan Milli Takımımız'ın bu kadar iyi oynadığını gördüm.

Eksik kaldığımız Tunus ve dün oynanan Rusya maçlarında takımımızın sergilediği futbol bana umut verdi.

Yunus Mallı'nın kenine güvenerek attığı şut ağlara giderken tüm futbolcuların kenetlenmesi "Milli Takım ruhu tekrar doğuyor mu?" diye bizlere ümit aşıladı.

Dün eğer Cenk gibi bir golcü sahara olsaydı Rusya'yı rahatlıkla yenebilirdik.

Lucescu bu felsefesinde ve sisteminde ısrar ederse ve bir de Cenk gibi iyi bir golcüyü bu takıma yerleştirirse bu Milli Takım büyük yol alır.



MAÇIN iYiSi: YUNUS

Güzel oyununu golle süsledi



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÇAĞLAR

Takımımızın tek aksayan ismiydi