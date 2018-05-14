5 dakikada Beşiktaş
Ama ikinci yarıda Mustafa Pektemek'in oyuna girmesi takıma büyük hareket getirdi.
Tabii bir de Oğuzhan'ın ikinci yarıda orta sahada bir orkestra şefi gibi oynaması Beşiktaş'a maçı kazandırdı.
Aslında Beşiktaş bir 5-10 dakika oyunda tempoyu artırınca Osmanlı'yı sahadan sildi ve attığı gollerle maçı çevirdi diyebiliriz. Vagner Love'ın gol atmasına sevindim. Gerçekten Beşiktaş'ta istediği performansı gösteremiyince bir çöküş yaşıyordu.
Ama attığı golden sonra sevinci gözlerinden okunuyordu.
AH CENK TOSUN...
Dün akşam Beşiktaş defansını ayakta tutan tek oyuncu Gökhan Gönül'dü. Beşiktaş bu sezon sanırım en kötü defans oyuncularından kurulu maçını oynadı. Ne adam paylaşımı, ne kademe anlayışı vardı. Osmanlı'nın yaptığı her atak tehlike yarattı. İddia ediyorum Beşiktaş Cenk Tosun'la devam etseydi bu ligi de kupayı da uzak ara şampiyon bitirirdi.Ama her şeye rağmen bu maçı kazanarak son haftaya hiç değilse Şampiyonlar Ligi umudunu taşıdı. Babel ve Medel de son haftalarda tamamen formdan düştü. Talisca'nın oynadığını da sadece isim olarak gördük.
MAÇIN İYİSİ OĞUZHAN
İkinci yarıda maçı çeviren isim oldu
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Sahada varlığı hissedilmedi
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- Hayri Ülgen
- 5 dakikada Beşiktaş
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