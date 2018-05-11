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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 11 Mayıs 2018, Cuma

Helal sana Akhisar

Fenerbahçe kupayı kazanmış olsaydı Aykut Kocaman da tarihe geçecek, Türkiye'de Türkiye Kupası'nı en çok kazanan teknik direktör olacaktı. Akhisar her zaman yendiği Fenerbahçe'yi yine akıllı, kollektif ve zaman zaman kontra atak futboluyla yendi. Kupayı müzesine götürdü. Akhisar bu ligin bir ilçe takımı. Rizespor deplasmanında Süper Lig'e çıktıktan sonra az ve öz parayla ama akıllı bir politikayla müthiş bir hava yakaladılar.
Akhisarspor ligde en az parayı harcayarak en istikrarlı takımlardan biri olduğunu gösterdi.

MÜTHİŞ MÜCADELE
Her yönüyle iyi oynadılar. Ancak Okan Buruk kanatlardan gelen toplara önlem almamıştı.
Fernanadao'nun golünde defans hatası vardı. Yedikleri ikinci gol de ilk golün kopyasıydı.
Ama herşeye rağmen o mütevazi Akhisar takımı oyun boyuca tüm futbolcular ellerinden geldiği kadar mücadele edip Fenerbahçe gibi bir devi yenmeyi başardı. Tarihlerinde ilk defa kupayı müzelerine taşıyıp haklı bir alkışı hak ettiler.
Kocaman'ın Valbuena ve birkaç oyuncuyu sonradan oyuna sokma alışkanlığı Fenerbahçe'nin oyun planlarını bozuyor.
Kocaman'ın bu taktiği belki bazı maçlarda tutmuş olabilir ve o maçları kazanmış olabilir.
Ama bu Akhisar'a karşı sökmedi.
Kocaman'ın taktiği başarıya ulaşmadı. Tebrikler Akhisar…

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