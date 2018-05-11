Helal sana Akhisar
Akhisarspor ligde en az parayı harcayarak en istikrarlı takımlardan biri olduğunu gösterdi.
MÜTHİŞ MÜCADELE
Her yönüyle iyi oynadılar. Ancak Okan Buruk kanatlardan gelen toplara önlem almamıştı.
Fernanadao'nun golünde defans hatası vardı. Yedikleri ikinci gol de ilk golün kopyasıydı.
Ama herşeye rağmen o mütevazi Akhisar takımı oyun boyuca tüm futbolcular ellerinden geldiği kadar mücadele edip Fenerbahçe gibi bir devi yenmeyi başardı. Tarihlerinde ilk defa kupayı müzelerine taşıyıp haklı bir alkışı hak ettiler.
Kocaman'ın Valbuena ve birkaç oyuncuyu sonradan oyuna sokma alışkanlığı Fenerbahçe'nin oyun planlarını bozuyor.
Kocaman'ın bu taktiği belki bazı maçlarda tutmuş olabilir ve o maçları kazanmış olabilir.
Ama bu Akhisar'a karşı sökmedi.
Kocaman'ın taktiği başarıya ulaşmadı. Tebrikler Akhisar…
MAÇIN İYİSİ Muğdat: Akhisar'ın yıldızı çok iyi oynadı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ Volkan Demirel: F.Bahçe kalecisi çok kötü goller yedi.
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- Hayri Ülgen
- Helal sana Akhisar
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