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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 08 Mayıs 2018, Salı

Devler Ligi şart

Beşiktaş bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmasına rağmen maalesef bütün hedeflerinden uzaklaştı. Galatasaray maçında aldığı mağlubiyet, kupada Fenerbahçe maçına çıkmaması Beşiktaş'ın bu sezon ağır bir darbe almasına neden oldu. Dün Beşiktaş, Kayseri önünde çok istekli maça başladı. Kazanmak için herşeyi yaptı.
Bilhassa Adriano'nun çok akıllı ve muhteşem futbolu tribünleri adeta çoşturdu.
Tosic çok iyi mücadele etti. İyi pres yaptı ve attığı golle de Beşiktaş'a hayat verdi. Ama zaman zaman çok dengesiz oynuyor. Geçen hafta Galatasaray, bu hafta da Kayseri maçında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Bir profesyonele hiç yakışmadı.

GÜÇLÜ OLMALI
Talisca gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Maça da iyi başlıyor. Ama bir kez daha gördüm ki futbol oynamaktan çok atlayıp zıplamaya başlamış.
Bir frikik alabilir miyim diye uraştı durdu.
Büyük futbolcular dayanıklı olur, güçlü oynar.
Hakeme değil futboluna bakar. Attığı gollere baktığımızda da futbolu oynamak istediği zaman neler yaptığını gördük.
Beşiktaş takımı gerçekten bu sezon bu tabloyu hak etmedi. Ama pes etmemek lazım. Çünkü bu takımın en az Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi şart.

MAÇIN iYiSi: ADRIANO
Brezilyalı yıldız dün çok iyi maç çıkardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DENİZ
Kayseri'nin yıldızı daha iyi olabilirdi.

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