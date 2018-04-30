Zamanlama kurbanı
MORAL ÇOK ÖNEMLİ
Eğer Beşiktaş takımı Galatasaray karşısında bu kadar kötü oynayıp, kırmızı kart görüp, mağlup olup şampiyonluktan uzaklaşıyorsa bunun nedeni yukarıda saydıklarımdır. Futbolda moral ve motivasyon çok önemlidir. Eğer Beşiktaş yönetimi bu kararı Galatasaray maçından sonra almış olsaydı dünkü maç çok farklı olur ve takım da bu kadar aciz duruma düşmezdi. Beşiktaş'a yazık oldu. Bir hafta içinde hem kupadan hem de lig şampiyonluğundan çok uzaklaşıp kaderiyle baş başa kaldı. Beşiktaş'ta yenilginin ana sebebi yönetimin aldığı karardaki zamanlama hatası oldu.
MAÇIN iYiSi: RODRIGUES
G.Saray'ın dün geceki en etkili silahıydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOSIC
Acemice bir kırmızı kart gördü.
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- Hayri Ülgen
- Zamanlama kurbanı
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