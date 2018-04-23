Yol Durumu
  1. İnancın zaferi
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi

Kartal’ın zirve inadı

Beşiktaş Yeni Malatya maçının ilk 45 dakikasında kopuk bir film gibiydi. İlk 15 dakika içerisinde rakibini abluka altına alan Kartal bilhassa Quaresma ile Talisca'nın da iyi mücadele etmesi ile maçı domine ederek öne geçti. Negredo'nun attığı gol belki basit gibi gelebilir ama 3 Malatyalı'nın topu ıska geçtiği anda golü atması çok önemliydi.

NET KIRMIZI KART!
Bu golden sonra sanki Beşiktaş her şeyi bitirimiş gibi orta sahayı bırakınca Malatyaspor, Beşiktaş'ın üstüne gelmeye başladı ve Pereira ile 3 not gol pozisyonu buldu. Pereira birini gol yaptı, birini Fabri yakaladı diğeri ise az farkla dışarı çıktı. Beşiktaş savunmasının kopukluğu ve Pepe'nin de yokluğu ise Malatyaspor'a eşitlik golünü getirdi. Malatyalı Murat'ın Quaresma'ya attığı tekmede kırımızı kart göstermeyen hakem Halis Özkahya da bence hakemliğini sorgulamalı. İkinci yarıda rakibini yarı sahasına hapseden Kara Kartal, sağlı sollu ataklarla gol aradı. Beşiktaş aradığı golü bulmakta zorlanınca Yeni Malatya'nın oyun direnci artarken sahneye son haftların yıldızı Talisca çıktı ve mükkemmel kafa golüyle takımını öne geçirdi.
Ardından Quaresma maçın sonucunu tayin etti. Ligde son 4 haftaya girilirken Yeni Malatya engelini zorlansa da kayıpsız geçen Beşiktaş, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Kartal, Galatasaray derbisi öncesi moral kazandı.

MAÇIN EN İYİSİ: TALISCA
Attğı kritik gol maçın kilidini açtı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Beşiktaş'ın kaptanı dün çok etkisiz kaldı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
HAYRİ ÜLGEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ