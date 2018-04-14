Yol Durumu
  1. Kara Kartal yükseliyor
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi

İnancın zaferi

Şu bir gerçek ki Beşiktaşlı futbolcular Alanyaspor ve Göztepe maçını kazandıktan sonra "Artık biz şampiyornluğun en büyük adayıyız" diyerek bu yola baş koydular. Akhisar takımı Fener'i yendikten sonra herşey bitti zannetti.
Ama gördüler ki futbolda gevşeme olmaz.
Beşiktaş takımı Göztepe karşısına eksik çıkmasına rağmen çok muhteşem oynamıştı.
İşte o güven Akhisar deplasmanında da futbolculara büyük bir motivasyon oluşturdu. Dün Akhisar'da Beşiktaş takım olarak çok iyi oynadı.
Kaleci Fabri'ye bakıyorum.
2-0'dan sonra muhteşem bir iki pozisyonu kurtararak formda olduğunu gösterdi.
Babel'in gollerine bakıyorum.
Negredo'nun fırsatçılığına bakıyorum. Ve Quaresma'nın 5 maç aradan sonra futbola ne kadar aç olduğunu bakıyorum. Herşey dört dörtlüktü.
Ama ben dün Caner'i ilk defa ayrı bir kefeye koymak isterim.
Gerçekten muhteşem oynadı. Asistler yaptı, ortaları nefisti. Bu sezon ilk defa candan yürekten oynadı. Alkışı hak etti.

TRENE BİNDİLER
Beşiktaş şampiyonluk trenine binmiş. Artık bu yoldan dönüş yok.
Şenol Güneş, Quaresma ile beraber biraz daha kanatları kullanırsa bu takım gol rekoru kırar, göreceksiniz.
Her şeyden önemlisi Beşiktaş çok pozisyona giriyor.
Çok gol atıyor. rekabet takım oyununa yansımaya başladı.

GALATASARAY'A YENİLMEZSE...
Şenol Güneş eğer Galatasaray maçını iddia ediyorum yenilgisiz kapatırsa Beşiktaş 3'te 3 yapar bu sezon da şampiyon olur.
Beşiktaş'ın bu galibiyet şampilyonluk için büyük bir moral oldu. Oldukça rahat bir galibiyet alan Kara Kartal rakiplerine de ciddi şekilde gözdağı verdi. Bravo çocuklar.
İnanmak başarmanın yarısı demektir…

MAÇIN EN İYİSİ CANER: Çok iyi oynadı. Çok çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OKAN BURUK: Takımını iyi hazırlamamış.
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