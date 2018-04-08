Yol Durumu
  1. Kopuk bir film gibi
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 08 Nisan 2018, Pazar

Kara Kartal yükseliyor

BEŞİKTAŞ, Göztepe önünde zaman zaman parlayıp zaman zaman da oyunun kontrolünü kaybetti.
Aslında bu maç usta-çırak mücadelesiydi.
Tamer Tuna, yıllarca Şenol Güneş'le birlikte şampiyonluklar tatmış bir isim.
Genç hoca dün Güneş'in rakibi oldu. .
Oyuna gelince Beşiktaş'ın maçı farklı kazandığını görenler Siyah-Beyazlıların çok iyi oynadığını düşünür. Talisca'nın altın kafası, Medel'in şık golü ve Tosic ile Kartal 3-0'ı yakaladı.
Ancak o golden sonra çok iyi oynamayan Beşiktaş rakibine gol pozisyonları vermeye başladı.

NECİP SORUMLULUK ALMALI
Devamında da kalesinde golü gördü.
Eğer Göztepe'den Rotman atılmasaydı Beşiktaş son anlarda çok daha fazla zorlanabilirdi.
Lens bu takımın futbolcusu olduğunu hala kavrayamadı.
Ya Necip'e ne demeli!
Beşiktaş'ın kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkıyorsun ama saha içinde hiçbir olumlu hareket yapmıyorsun.
Olmadı Necip! Bir kaptan olarak bu takımın neferi sen olmalıydın.
Defansta Pepe her zamanki gibi görevini fazlasıyla yaptı.
Her zaman söylüyorum; Pepe mütiş bir profesyonel. Şenol Güneş Alanya maçından sonra dün de Göztepe engelini geçerek iki haftada 6 puanı aldı.
Beşiktaş, önümüzdeki hafta Akhisarspor karşısında bu oyunun üstüne çıkamayı başaramazsa sorunlar yaşar.
Her şeye rağmen Beşiktaş hala bu ligde şampiyonluğun en büyük favorisidir.

HELAL SANA PEKTEMEK
Futbol bir disiplin oyunudur. Profesyonellik ister. Maçın son bölümünde oyuna giren Mustafa Pektemek, yaptığı iki asistle Beşiktaş'ı rahatllattı.
Göztepe'de ise 77'de oyundan atılan Rotman, gördüğü basit kırmızı kartla Sarı-Kırmızılıları ateşe attı. Hem de kırmızı kart öncesi Göztepe baskı kurmuşken. Dün rakip olarak ilk kez Vodafone Park'a çıkan Demba Ba da oynadığı futbolla hakkında çıkan dedikodulara en iyi cevabı verdi.

MAÇIN İYİSİ MEDEL: Performansıyla taraftarı mest etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ POKO: Göztepeli futbolcusu çok etkisizdi.
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