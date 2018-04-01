Kopuk bir film gibi
3 PUAN ÖNEMLİYDİ
Beşiktaş ikinci yarıda zaman zaman hem oyundan düştü hem de oyunun hakimiyetini Alanyaspor'a kaptırdı. Ama dün defansta bilhassa ikinci yarıda Gökhan Gönül'ü seyrederken sahaya inip onu alkışlamak istedim. İnanılmaz savaştı ve müthiş pres yaparak Beşiktaş'ın gol yememesinde başaktör oldu. Orta sahada Oğuzhan, Tolgay ve Atiba inanlımaz kopuk oynadılar ve takım oyunundan uzaktılar. Ve bu oyuncuların 3'ü de sarı kart görerek Göztepe maçında cezalı duruma düştüler. Ama her şeye rağmen artık sezonun sonuna gelirken alınan 3 puan oynanan futboldan daha önemliydi.
MAÇIN EN İYİSİ: GÖKHAN
Beşiktaş'ın en dinamik ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TAHA
Alanya'nın orta sahası varlık gösteremedi.
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- Hayri Ülgen
- Kopuk bir film gibi
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