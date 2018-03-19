Adebayor örnek olsun
Başakşehir o kadar eksik futbolcusu olmasına rağmen aslanlar gibi mücadele ederek Beşiktaş'ı yenmeyi başardı.
ÇOK ETKİSİZDİLER
İlk 45 dakikada Beşiktaş varlık gösteremedi. Başakşehir biraz daha becerikli olsa ilk yarı 3-0 bitebilirdi. Orta sahada Talisca'nın Atiba'nın ve Tolgay'ın çok kötü oyunu Başakşehir'in daha iyi futbol oynamasına neden oldu.
Lens bu takımın oyuncusu olmadığını ve takımın yükünü çekecek biri olmadığını gösterdi.
Vagner Love'a bakıyorum hala bu takımda gol atmak için hazır değil. Dün sahanın en iyisi kim diye sorsalar Adebayor derim. Togolu golcü futboluyla Beşiktaşlı futbolculara da örnek oldu ve Başakşehir'in kazanmasında başrol oynadı. Şenol Güneş ve öğrencileri Başakşehir'i yenemiyorsa şapkalarını önlerine koysunlar.
MAÇIN iYiSi ADEBAYOR
90 dakika boyunca harika oyna
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Brezilyalı futbolcu çok kötü
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- Hayri Ülgen
- Adebayor örnek olsun
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