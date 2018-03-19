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  1. Bu Medel ömre bedel
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 19 Mart 2018, Pazartesi

Adebayor örnek olsun

Beşiktaş takımı dün gerçekten çok önemi bir avantajı kaybetti. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 puan kaybettiği düşünürsek Beşiktaş dün kazanmış olsaydı Galatasaray ile puan farkını 1'e düşecekti. Ama Şenol Güneş ve talebeleri şimdi şampiyonluktan çok da olmasa biraz koptular gibi...Şenol Güneş ve öğrencileri geçen hafta Alanya'dan 4 gol yiyen Başakşehir takımını küçümsemişler ve sahaya öyle çıkmışlar.
Başakşehir o kadar eksik futbolcusu olmasına rağmen aslanlar gibi mücadele ederek Beşiktaş'ı yenmeyi başardı.

ÇOK ETKİSİZDİLER
İlk 45 dakikada Beşiktaş varlık gösteremedi. Başakşehir biraz daha becerikli olsa ilk yarı 3-0 bitebilirdi. Orta sahada Talisca'nın Atiba'nın ve Tolgay'ın çok kötü oyunu Başakşehir'in daha iyi futbol oynamasına neden oldu.
Lens bu takımın oyuncusu olmadığını ve takımın yükünü çekecek biri olmadığını gösterdi.
Vagner Love'a bakıyorum hala bu takımda gol atmak için hazır değil. Dün sahanın en iyisi kim diye sorsalar Adebayor derim. Togolu golcü futboluyla Beşiktaşlı futbolculara da örnek oldu ve Başakşehir'in kazanmasında başrol oynadı. Şenol Güneş ve öğrencileri Başakşehir'i yenemiyorsa şapkalarını önlerine koysunlar.

MAÇIN iYiSi ADEBAYOR
90 dakika boyunca harika oyna

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Brezilyalı futbolcu çok kötü
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