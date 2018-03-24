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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 24 Mart 2018, Cumartesi

Luce ile beyaz sayfa

ÖNCELİKLE şunu belirtmek isterim; Milli Takım, Lucescu ile birlikle yeni bir yapılanmanın ilk maçında İrlanda karşısında pozitif bir görüntü sergiledi.
İnanıyorum ki Lucescu bu sistem içerisinde bu oyuncuları yan yana oynatırsa bu Milli Takım'da hayat var...
Çünkü Milli Takım'ın tüm futbolcularına bakıyorum; hepsi genç, mücadeleyi seven ve futbolu benimseyen isimler.
Bir defa özellikle defans kurgusunu çok beğendim.
İrlanda gibi fizik gücü yüksek olan bir takıma karşı kaleci Volkan, defans ve orta saha oyuncuları inanılmaz bir şekilde top yaparak, rakiplerinin hızını kesti.

ORKESTRA ŞEFİ TOPAL
Genç oyunculardan Yusuf, Emre Akbaba, sonradan oyuna giren Enes Ünal ve Yunus Mallı gibi futbolculara baktığımda ilerisi için Milli Takım'a yıllarca hizmet edecek düzeydeler.
Yeter ki Lucescu bu takımı oturtukkan sonra yaşlı oyuncuları bu takıma davet etmesin.
Biz yıllarca ne çektiysek hep bundan çektik. Mehmet Topal bu takımın hem ağabeyi hem de orkestra şefi gibi.
Tecrübesiyle ve çalışkanlığıyla oyuna zenginliğini koyuyor.
Attığı gol de ustacaydı. A Milli Takım dün oynadğı güzel futbol ve aldığı galibiyetle bizlere ilerisi için umut verdi.

MAÇIN İYİSİ M.TOPAL: Takımını organize etti. Şık bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RICE: İrlanda'nın 10 numarası etkisizdi.
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