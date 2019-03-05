Trabzon’a yazık oldu
Trabzonspor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Kasımpaşa tüm ümidini Trezeguet'ye bağlamıştı. İkinci yarıda hocası da kenarda değildi.
Kasımpaşa'nın oyuncu değişiklikleri skora direkt etki etti.
TOP TUTAMADILAR
KASIMPAŞA ilk golü bulduktan sonra Trabzonspor ilerde top tutamadı. Dönen tüm topları Kasımpaşa kazandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ikinci yarı takıma çekil dememiştir ama nedense kendi sahalarına hapsoldular.
Maçın kopma anı Abdülkadir Parmak'ın oyundan çıkmasıydı.
Kasımpaşa oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Yusuf bireysel olarak çok hata yaptı.
Arkadaşlarını çok iyi yönetemedi.
Oyuncu değişikliklerinde oyuna katkısı yoktu. Sosa yaşı ilerlemesi rağmen iyi mücadele etti. Sonuç olarak Trabzonspor, eline gelen fırsatı iyi değerlendiremedi.
MAÇIN EN İYİSİ: NWAKAEME
Nijeryalı yıldız iki güzel gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: YUSUF
Dün istenilen düzeyde değildi.
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