Futbol ziyafeti
İlk 45 dakika Valbuena'lı Fenerbahçe, harika oynadı. 5. dakikada geriye düşmesine rağmen maça ortak oldu ve öne geçti. Ama kırmızı kartla beraber işler tersine döndü. Fener konsatrasyonunu kaybedince Rize maça ortak oldu.
Panik yapması Fener'i zora soktu.
İkinci yarıda F.Bahçe'nin oyundan düşmesinin sebepleri nelerdir?
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda oynadığı etkili futbolu dün ilk yarıda oynadı. Ama ikinci yarıda sezonun genelindeki gibi oyundan düştü.
Bunda Rize'nin de etkili oyunu etkili oldu İki takımı da sundukları futbol ziyafeti nedeniyle tebrik etmek gerek.
Kritik bir maçtan zor da olsa 3 puanla ayrılan Fenerbahçe gerekli öz güveni kazanabilir mi?
Valbuena ve Mehmet Ekici birlikte oynarsa bu zorlu durumdan çıkabilir.
Rize maçıdaki oyun haftaya Başakşehir karşısında yeterli olur mu?
İlk yarıda ortaya koyduğu oyun umut vericiydi. Ama 2. yarıdaki oyunu Başakşehir'e yetmez.
MAÇIN EN İYİSİ:VALBUENA
Oyunda kaldığı süre içinde harikaydı.
MAÇIN&NBSP;EN KÖTÜSÜ:NAKOULMA
Rizeli futbolcu sahada hayalet gibi gezdi.
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