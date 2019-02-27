Trabzon için hazin son
Trabzonsporlu oyuncular kendilerinden bir alt ligde oynayan Ümraniyespor'a karşı fizik olarak daha kötüydü. Trabzonspor çok savruk oynadı ve Ümraniye bunu iyi kullanarak sonuca gitti ve adını yarı finale yazdırdı.
Ümraniye'nin başarısının tesadüf olmadığı bir önceki turda da Fenerbahçe'yi elemelerinden ortaya çıkıyor.
KADRO KISITLI...
Bordo-Mavili takımda dün ortaya çıkan eksikliklerden biri de oyuncuların bireysel oynamalarıydı. Herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışınca Trabzon sonuca gidemedi ve kupadan hazin bir sonla elendi. Yusuf'un da sakatlanması Trabzonspor'un oyun içindeki opsiyonlarını azalttı. Kısıtlı bir kadro ile yola devam eden Trabzonspor, bir önceki yönetimin yaptığı hatalar nedeniyle kadro genişliği açısından sorun yaşıyor. Kupadan elenen Trabzonspor'un elinde tek hedef olarak lig kaldı.
MAÇIN EN İYİSİ: YASİR
Sol kanadı çok iyi kullandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HOSSEINI
Çok basit bir penaltı yaptırdı.
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