Nefis geri dönüş
Beşiktaş 2. yarı yine aynı oyununu oynamaya çalıştı ama Fenerbahçe'de devre arasında Ersun Yanal'ın yaptığı 2 değişiklik her şeyi bir anda değiştirdi.
Beşiktaş'ın yaptığı bireysel hatalar da bu sonuca etki etti. Doğrusu Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattıktan sonra hiç kimse bu sonucun ortaya çıkacağını tahmin edemezdi. Fenerbahçeli oyuncular ellerinde ne geldiyse sergilemeye çalıştı.
2.YARI ÇOK FARKLIYDI
Karşılaşma kaliteli ve yüksek tempolu geçti. Fenerbahçe maçın 2. yarısında her türlü hamleyi yaptı. Doğrusu 3-0'dan sonra Fener'in oynadığı futbol süperdi. Bu maçta üzülen Beşiktaş olmalı. 3-0'dan sonra maçı kazanamamak gerçekten sorgulanmalı. Beşiktaş bu sonuçla zirve yarışında önemli bir yara almıştır.
MAÇIN EN İYİSİ: KAGAWA
Japon futbolcu sahanın en iyisiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Hollandalı yıldız hiçbir varlık gösteremedi.
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