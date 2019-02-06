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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 06 Şubat 2019, Çarşamba

Trabzon işi zora soktu

ÜMRANİYE karşısına eksik bir kadro ile çıkan Trabzonspor, maça istediği gibi başlayamadı ve bir türlü kontrolü eline alamadı. Trabzonspor dün ilk 45 dakikada belki de bu sezonun en kötü oyununu oynadı. Ne pas yapabildi, ne pres yapabildi... Trabzonspor kendi sahasında oynamasına rağmen ilk yarıda oyun üstünlüğünü Ümraniyespor'a bıraktı. Dün ilk yarıda gördüğümüz oyun sonrası, "Acaba Ünal hoca ideal kadrosu ile sahaya çıkıp sonucu aldıktan sonra yedeklere şans vermeli mi?" diye düşündük.

ARDA GÜVEN VERDİ
Trabzonspor ikinci yarıda biraz olsun kıpırdandı ancak yine de çok etkili bir takım yoktu. Yusuf Yazıcı bir şeyler yapmaya çalışsa da takım arkadaşları ona ayak uyduramadı. Genç kaleci Arda Akbulut da son dakikalarda yaptığı kurtarışlarla takımını sırtladı. Trabzonspor iki ayaklı olan bu turda sahasında oynadığı maçtan beraberlikle ayrılarak avantajını kullamadı.
İstanbul'da oynanacak olan rövanş her türlü sonuca açık.
Ümraniye hatırlanacağı gibi önceki turda Fenerbahçe'yi elemiş bir takım.

MAÇIN EN İYİSİ: ARDA
Genç kaleci kritik kurtarışlar yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: A.ÖMÜR
Eski formundan dün de çok uzaktı.
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