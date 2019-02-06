Trabzon işi zora soktu
ARDA GÜVEN VERDİ
Trabzonspor ikinci yarıda biraz olsun kıpırdandı ancak yine de çok etkili bir takım yoktu. Yusuf Yazıcı bir şeyler yapmaya çalışsa da takım arkadaşları ona ayak uyduramadı. Genç kaleci Arda Akbulut da son dakikalarda yaptığı kurtarışlarla takımını sırtladı. Trabzonspor iki ayaklı olan bu turda sahasında oynadığı maçtan beraberlikle ayrılarak avantajını kullamadı.
İstanbul'da oynanacak olan rövanş her türlü sonuca açık.
Ümraniye hatırlanacağı gibi önceki turda Fenerbahçe'yi elemiş bir takım.
MAÇIN EN İYİSİ: ARDA
Genç kaleci kritik kurtarışlar yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: A.ÖMÜR
Eski formundan dün de çok uzaktı.
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