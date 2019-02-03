Daha rahat kazanabilirdi
Dün maç 1-0 bitmş olabilir ama hatrı sayılır pozisyona girdiler. Bunda Ankaragücü savunmasının yaptığı bariz hataların da payı var. Trabzonspor Onazi'siz ve Sosa'sız oynadığı maçlarda çok zorlanıyor. Hatta bunlara Pereira'yı da ekleyebiliriz.
Orta sahası kayboluyor.
TRABZON DOĞRU YOLDA
Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak çok iyi oyuncular ama defansif özellikleri olmadığı için boşlukları dolduramıyorlar.
Bir parantez de Ekuban'a açmak lazım. 2-3 net pozisyonunu geri çevirdi.
Rodallega da öyle..
Trabzonspor 3-4 farklı kazanacağı maçı 1-0 kazanarak ligde üst sıralar için önemli bir hamle yaptı.
Trabzonspor, öze dönüş projesiyle çok doğru yolda.
MAÇIN EN iYİSi RODALLEGA
Goller kaçırdı ama şık bir gole imza attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SEDAT
Kötü günündeydi.
Hakemle çok oynadı.
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