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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 12 Aralık 2018, Çarşamba

Mağlubiyeti hak etmedi

GALATASARAY açısından çok üzüçü bir maç oldu...
Maça iyi başlayan Galatasaray beklenmedik bir anda kalesindegolü gördü. Rakip de öne geçince moral buldu ve topa daha fazla sahip oldu. Galatasaray da rakibine karşı koymaya çalışırken penaltıdan kalesinde ikinci golü gördü. Ancak Aslan buna rağmen pes etmedi ve Rodrigues'in çabası sonucu ilk yarının sonunda kazanılan penaltı ile farkı bire indirdi. Bu da Galatasaray'ın ikinci yarıya daha moralli başlamasına imkan tanıdı. Sarı-Kırmızıllılar yine bireysel bir hatayla kalesinde üçüncü golü gördü.

FUTBOLU UMUT VERDİ
Eren'le 2. golü bulan G.Saray, Rodrigues'in kazandırdığı 2. penaltı ile beraberlik sayısına çok yaklaştı.
Ancak Feghouli penaltıyı kaçırarak büyük bir fırsat tepti.
Feghouli eğer penaltıyı gole çevirseydi G.Saray bu maçı kazanabilirdi.
Cimbom'un dünkü oyunununkarşılığı mağlubiyet olmasa da oynanan güzel futbol ilerisi için umut verdi. Bunda da Terim'in kulübüde olması ana etkendi.

MAÇIN EN iYİSi RODRIGUES
Çok enerjikti. 2 penaltı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DONK
İlk 45 dakikada etkinlik gösteremedi.
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