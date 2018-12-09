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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 09 Aralık 2018, Pazar

Abdülkadir böyle istedi

SON iki haftanın, formda takımı Trabzonspor, Konyaspor karşısında ilk yarıda beklenenden uzak bir görüntü verdi.
Her ne kadar topa sahip olan Trabzonspor olsa da bordo-mavililer etkisizdi.
Pas yaptılar, top çevirdiler, ama pozisyona giremediler. Aykut Kocaman'ın takımı Konyaspor ilk devre başarılı bir oyun ortaya koydu. Trabzonspor'a pozisyon vermediler. İşler Konyaspor'un istediği gibi giderken Jahovic'in kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anı oldu. Bu pozisyonda Uğurcan da iyi yer tutarak rakibin iyi vuruş yapmasını önledi.

ZİRVEYE GÖZ KIRPTI
İkinci yarıda ise senaryo tamamen değişti. Abdülkadir'in yoktan var ettiği penaltı ile Trabzonspor Konya'nın kilidini kırdı. Genç oyuncu o küçük boyuna rağmen, kocaman yüreğini ortaya koyarak Trabzonspor'a 3 puanı getirdi. Ekuban da geçen hafta olduğu gibi sonradan oyuna girdi ve golünü attı.
Konya galibiyetiyle Trabzon artık "Şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi.

MAÇIN EN İYİSİ: ABDÜLKADİR
Tek kelimeyle mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALİ TURAN
Topu oyuna sokmada sorun yaşadı.
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