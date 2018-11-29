İki farklı Galatasaray
Defans ve orta saha elinden geleni yaptı ancak ileri uçtaki oyuncular etkili olamadılar.
Özellikle genç Ozan defansta çok başarılıydı. Galatasaray adına işler iyi giderken Donk'a çarpıp ağlara giden top maçın dengesini değiştirdi.
Bu golün moral bozukluğu ile Galatasaray oyundan düştü. Sarı- Kırmızılılar'a dün akşam savunma performansı yeterli olmadı. İleri uçta Eren- Onyekuru-Rodrigues yokları oynadı.
HATAYA YER YOK...
İlk yarıda iyi bir görüntü veren Galatasaray ikinci yarıda ise oyundan koptu. Rakip topa sahip oldu ve rahat bir şekilde sonuca gitti. G.Saray için gözüken bir şey vardı; bu da takımın motivasyonunun çabuk kaybolduğu.
Eğer Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynuyorsanız her daim oyunun içinde olmanız gerekiyor. Aksi halde rakipleriniz bunu affetmiyor.
Sarı-Kırmızlılar için dünkü yenilgi sonrası artık Porto maçı çok daha önemli hale geldi.
MAÇIN EN iYİSi CORLUKA
Hırvat futbolcu iyi bir oyun ortaya koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ONYEKURU
İleri uçta çok etkisizdi. Vasatı aşamadı.
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