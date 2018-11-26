Trabzon söktü aldı
Kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir Trabzonspor takımı vardı sahada. Özellikle ilk yarıda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir çok istekliydi. Onların bireysel becerileri ile Fenerbahçe kalesinde etkili ataklar yarattılar.
NOVAK BÜYÜLEDİ
İlk yarıda Rodallega'nın kaçırdığı penaltı, gol olsaydı maçın kilidi çok daha erken açılabilirdi.
Fenerbahçe kalecisi Harun da yaptığı kurtarışlarla devleşti. İlk yarıda çok basıkılı oynayan ancak golü bulamayan Trabzon, ikinci yarıya da aynı iştahla başladı ve devamında Novak'la golü buldu.
Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi bir takımın sağ beki orta yapıyor, sol beki gol atıyorsa bu Türk futbolu adına çok önemli bir kazanımdır.
Savunmadaki görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren Novak, güzel futbolunu bir golle golle süsledi.
SOSA ŞOV
Sosa da harika bir gol attı. Trabzon dün maçı söktü aldı diyebiliriz. Fırtına bu galibiyetle büyük moral kazandı ve zirve yarışında da olabileceğinin sinayallerini verdi.
Kritik olan Trabzon'un bu oyununu sezonun geneline yansıtabilmesi.
Bordo-Mavililer, uzun süre sonra F.Bahçe'yi yenerek taraftarlarına bayram yaşattı.
Bu galibiyet futbolcularla taraftarlarların bütünleşmesi için de büyük bir köprü olacaktır.
GENÇ OYUNCULAR GÜVEN VERDİ
Onur'un yokluğunda kaleyi devralan genç Uğurcan, Fenerbahçe karşısındaki performansı ile güven verdi. Özellikle Frey'in golünden sonra yaptığı kurtarışlar kritikti. Defansta oynayan Hüseyin de bu takımda iş yapabileceğini gösterdi.
MAÇIN EN İYİSİ NOVAK
Çekyalı güzel oyununu golle süsledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VALBUENA
Fransız yıldız çok fazla top kaybı yaptı.
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