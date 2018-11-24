Aslan sınıfta kaldı!
Galatasaray'ın eksik kadrosunu da düşünerek yorumlar yapmamız lazım. Sarı- Kırmızılılar, Atiker Konya'yı zorlayamadı. Konyaspor özellikle ilk yarıda çok net bir pozisyondan yararlanamadı.
Oyundan hiçbir zaman düşmediler.
Galatasaray'ın daha önceki maçlarda rakiplerini nasıl boğduğunu biliyoruz.
Bu maçta Konyaspor'un daha baskılı oynadığını gördük.
HOCA DA ETKİLEDİ
Galatasaray böyle oynamaya devam ederse işinin kolay olmadığını düşünüyorum. Galatasaray'a acilen golcüler lazım. Golcüler diyorum çünkü alınacak 1 santrfor da sorunu çözemez.
Ama her şeye rağmen kendi saha ve seyircisi önünde daha etkili olmalıydı.
Konyaspor, Galatasaray'a izin vermedi.
Galatasaray'da cezalı oyuncuların bir an önce geri dönmesi ve forvet transferlerini yapılması lazım. Bu futbolla Galatasaray'ın işi zor... Fatih Terim'in kenarda olmaması da Sarı-Kırmızılılar'ın oyununu etkiledi.
MAÇIN EN İYİSİ: KONYASPOR
Konya, takım halinde çok iyi mücadele etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EREN
G.Saray'ın golcüsü sahada yoktu.
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