Trabzonspor cesur oynamalı
TAKVİM'İN usta yazarlarından Hami Mandıralı, pazar günü oynanacak Trabzon-F.Bahçe maçını yorumladı.
Mandıralı, Trabzon'un kritik maçta cesur, korkmadan oynaması gerektiğini söyledi.
İşte Mandıralı'nın maçla ilgili yorumları:
VERECEĞİ REAKSİYON ÖNEMLİ
TRABZON'UN kazanması gereken maçlardan birisi... Camia böyle büyük maçlara önem verir. Trabzonspor'da yaşanan son olaylardan sonra takımın vereceği reaksiyon önemli. Bunu hep birlikte göreceğiz...
ATANIN VE TUTANIN BELİRLER
BU kadronun önemli işlere imza atması bekleniyor. Şimdiye kadar beklentiler gerçekleşmedi.
Bu tip maçlarda atan ve tutan önemli. Kalecin ve golcün formda olmalı.
Daha önceki sonuçlar bu maçı bağlamaz.
İKİ MAÇ REFERANS OLMALI
MİLLİ aranın Trabzonspor'a iyi yansıyacağını düşünüyorum.
Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında iyi futbol oynadı.
Takım halinde hareket ettiler. Fenerbahçe maçı öncesi iki maç referans olmalı.
VALBUENA'YA DİKKAT ETMELİ
TRABZONSPOR, Fenerbahçe maçında Valbuena'ya dikkat etmeli. Valbuena son maçlarda futbola aç bir görüntü verdi.
Trabzonspor korkmadan, cesur oynamalı.
Bilinçli, mantıklı hücum etmeli.
ESTABAN DAHA MANTIKLI
HÜCUM ederken de Fenerbahçe ile oynadığını unutmamalı.
Savunmasını ihmal etmemeli. Taraftara da önemli iş düşüyor.
Trabzonspor savunması yabancı isimlerden kurulu.
Esteban seçimi daha mantıklı duruyor.
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