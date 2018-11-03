Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 03 Kasım 2018, Cumartesi

Adil sonuç

ÖNCELİKLE şunu belirtelim iki takımın da kazancağı bir derbiydi. Galatasaray ilk yarıya taraftarının da desteğişle iyi başladı ve kontrolü eline aldı.
Sarı-Kırmızılılar rakibini sahasına hapsederek üstünlük sayısını da buldu. İlk yarıda Fenerbahçe sahada kendine yakışan bir oyun ortaya koymadı. Galatasaray'ın ikinci yarıda Linnes'le bulduğu gol sonrası maçın kopması beklenirken Fenerbahçe geri döndü.
Valbuena'nın penaltısı ile farkı bire indiren F.Bahçe ardından da ikinci golü bularak rakibine adeta şoka soktu. Skor 2-2'yken Eljif'in şutunu çıkaran Muslera, belki de Galatasaray'a 1 puanı kazandırdı.

DERBİYE YAKIŞMADI
İlk yarı Galatasaray giridği pozisyonlarda farkı açamayınca ipler Fenerbahçe'nin eline geçti. Fenerbahçe için dün alınan 1 puan iyi bir sonuç. Ne olursa olsun Galatasaray deplasmanında 2-0'dan geriye dönmek çok zordur. Her iki takım da maçı kazanmak için inanılmaz bir mücadele ortaya koysa da birer puana razı oldular. Bu da adaletli bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Dün akşam saha içinde centilmence bir derbi oynansa da maçın bitimi ile yaşananlar hiç hoş değildi. Umarım bu görüntüler artık son bulur.

MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA
2-2'den sonra kritik kurtarışlar yaptı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Hücumda gerekli katkıyı veremedi.
Haberler Yazarlar Hami Mandıralı Adil sonuç
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