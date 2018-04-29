Yol Durumu
  1. Atamayana atarlar!
Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 29 Nisan 2018, Pazar

Sadece 3 puan

Trabzonspor maça çok kötü bir giriş yaptı. Öyle ki henüz 6. dakikada kalesinde golü gördü... Golden sonra da toparlanamadı. Öyle bir orta saha görev yaptı ki dün akşam inanılır gibi değil. Bir tek Onazi ayakta kalmaya çalıştı ama o da bocaladı. Ligde kalma savaşı veren Antalyaspor karşısında çok fazla gol pozisyonu verdiler. Sanki futbolcular erkenden tatile çıkmış gibiydi. İnanılır gibi değil! 35. dakikadan sonra Trabzonspor dengeyi kurdu. Sonrasında ise golü denedi. 40. dakikada Burak Yılmaz ile gelen beraberlik golü takıma yeniden güven kazandırdı.

HELAL SANA UĞURCAN
İkinci yarıda da Antalyaspor önemli fırsatlar buldu. Trabzonspor kendi yarı alanına gereksiz yere yaslandı. Şunu unutmamak lazım, genç kaleci Uğurcan Çakır çok iyi bir maç çıkardı. Bu çocukta hayat var. Önemli gol pozisyonlarında kalesinde devleşti. Yusuf Yazıcı da müthiş bir gole imza atarak takımını galibiyete taşıdı. Trabzonspor Avrupa Kupaları yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Dün gece şunu bir kez daha gördük. Altyapı çok önemli. İşte Uğurcan işte Yusuf Yazıcı... İki gençle 3 puan geldi.


MAÇIN EN iYİSi: UĞURCAN
Dün gece müthiş kurtarışlara imza attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SOSA
Geldiği günden beri ortada yok.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ