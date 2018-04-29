Sadece 3 puan
HELAL SANA UĞURCAN
İkinci yarıda da Antalyaspor önemli fırsatlar buldu. Trabzonspor kendi yarı alanına gereksiz yere yaslandı. Şunu unutmamak lazım, genç kaleci Uğurcan Çakır çok iyi bir maç çıkardı. Bu çocukta hayat var. Önemli gol pozisyonlarında kalesinde devleşti. Yusuf Yazıcı da müthiş bir gole imza atarak takımını galibiyete taşıdı. Trabzonspor Avrupa Kupaları yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Dün gece şunu bir kez daha gördük. Altyapı çok önemli. İşte Uğurcan işte Yusuf Yazıcı... İki gençle 3 puan geldi.
MAÇIN EN iYİSi: UĞURCAN
Dün gece müthiş kurtarışlara imza attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SOSA
Geldiği günden beri ortada yok.
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- Hami Mandıralı
- Sadece 3 puan
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