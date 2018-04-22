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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 22 Nisan 2018, Pazar

Atamayana atarlar!

Futbolda hep birşeyden söz edilir. 'Atamayana atarlar' diye... Oyuna baktığımızda Trabzonspor hep atak yapan takımdı... 5-6 net pozisyon buldu Trabzonspor. Ama cömertçe harcanan pozisyonlar.... Sivasspor ise yakaladığı pozisyonları gol yapmayı başardı. Sivasspor aslında Trabzonspor'un istediği gibi oynadı. Açık oynadı... Trabzonspor pozisyon zenginliği açısından iyiydi ama değerlendiremedi. Bazı oyuncular erken tatile girdi. Olcay Şahan istenilen düzeyde değil. Kucka ve Sosa farkındalık göstermeyecekse Trabzonspor sıkıntılar yaşar. Nitekim de böyle bir maç izledik. Bloklar arasındaki boşluklar göze çarpıyor. Bazı oyuncular kendine oynuyor. Trabzonspor birlikte oynarsa iş yapar. Sivasspor'un attığı gollerde savunmanın büyük hataları var. İki basit gol yediler. Trabzonspor, hücumda gününde değildi ve kritik bir maçı kaybetti.


MAÇIN iYiSi: ALİ ŞAŞAL
Sivasspor'un kalecisi dün iyi maç çıkardı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OLCAY
Geldiği günden beri bir türlü toparlayamadı.
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