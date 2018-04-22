Atamayana atarlar!
MAÇIN iYiSi: ALİ ŞAŞAL
Sivasspor'un kalecisi dün iyi maç çıkardı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OLCAY
Geldiği günden beri bir türlü toparlayamadı.
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- Hami Mandıralı
- Atamayana atarlar!
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