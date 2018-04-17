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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 17 Nisan 2018, Salı

Rehavetin faturası!

Avrupa hedefine emin adımlarla gitmek isteyen Trabzonspor ilk 15 dakikada sonucu yakaladı. Futbolun ilginç bir oyun olduğu dün bir kez daha ortaya çıktı. Ligde kalma mücadelesi veren bir Osmanlıspor, diğer taraftan Avrupa'yı kovalayan Trabzonspor. 15 dakikada gelen iki gol. Futbolun ne kadar gel-gitleri olduğunu gördük. Maçı kafasında bitiren Trabzonspor, ona sahada müthiş direnç gösteren Osmanlıspor. 3 kez öne geçiyor Trabzonspor ama bunu koruyamıyor. Belki süre olsaydı maçı da alabilirdi Osmanlıspor. Trabzonspor'da Kucka iyiydi. Bero'nun sahaya sürülmesi tartışılır. N'doye'un vurdumduymazlığı ve Sosa-Olcay ikilisinin kötü oyunu... Trabzonspor herşeye rağmen, rahat kazanacağı maçı berabere bitirdi.

MAÇIN iYiSi: MUSA
Osmanlısporlu futbolcu iki golle yıldızlaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SOSA
Dün yine çok kötü bir performans sergiledi.
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