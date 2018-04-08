İşte özlenen futbol
Daha üretken, daha pozisyon zenginliği olan bir maç oynaması gerekirken ilk yarıda bekleneni veremedi. İkinci yarıda Abdülkadir Ömür, oyunu ateşlemesi, attığı klas golle takımını öne geçirdi.
Arkasından onun asistiyle Yusuf Yazıcı'nın golü geldi.
Rahatlayan Trabzonspor, istediği oyunu oynamaya başladı. Özlenen futbol ortaya çıktı. Burak Yılmaz'ın da 2 golüyle Trabzonspor, ikinci yarıya damgasını vurdu.
Trabzonspor böyle oynamalı.
KUCKA GÜNÜNDEYDİ
Rakibini kendi sahasına hapsetmeli.
Ligin iyi takımlarından Kayserispor pozisyona dahi giremedi. Çünkü Kayseri ikinci yarıda Trabzon'un oynamasına izin verdi.
Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatmış oldu.
Savunmada Kamil ve Hubocan çok çok iyiydiler. Maçı özetlemek gerekirse, ikinci yarıda genç yetenekler devreye girince ve Burak abileri de onlara destek verince güzel bir galibiyet ortaya çıktı. Kucka da önemli işler yaptı... Kayserispor ile ilgili de birşeyler söylemek lazım.
İlk defa ubu kadar kopuk bir Kayseri izledik.
MAÇIN İYİSİ ABDÜLKADİR: Genç yıldız adeta gözlerimizin pasını sildi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ DENİZ TÜRÜÇ: Kayserispor'un yıldızı dün sahada yoktu.
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- Hami Mandıralı
- İşte özlenen futbol
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