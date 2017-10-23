Beraberlik adil sonuç
Karşılaşma çok keyifsizdi ve sanırım izleyenler de zevk almamıştır.
Galatasaray bu sezon tartışmasız en kötü maçını oynadı. Sanki 8 puan Fenerbahçe öndeymiş gibi bir maç oldu. Oyunun tamamında çok etkili bir oyun ortaya koyamadılar. Fenerbahçe rakibinden 8 puan geride olmasına rağmen daha rahat ve daha sakindi.
Oyunun genel olarak hakkı beraberlikti ve bu gerçekleşti.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Fenerbahçe'nin Janssen'le kaçırdığı bir pozisyon var. O gol olsaydı oyun çok farklı olurdu.
HİÇ ZEVK YOKTU
2. yarı Galatasaray'ın verilmeyen mutlak bir penaltısı vardı. Ancak hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonu es geçti.
Bu sezona çok iyi başlayan Galatasaray dünkü karşılaşmada futbol zevki gösteremedi.
Fenerbahçe'de en iyi oyuncu hiç kuşku yok ki Josef de Souza'ydı. Gerçekten çok iyi oynadı. Fenerbahçe savunması da dün maçı neredeyse hatasız tamamladı. Belhanda'nın gördüğü kırmızı kartın affı olamaz. Bir pozisyonda Gomis onu daha sakin olması için uyarmıştı.
Zorlu karşılaşma berabere bitti.
Belki bu skor iki takıma da yarayacak ancak futbol çok vasattı.
MAÇIN İYİSİ JOSEF DE SOUZA
Brezilyalı oyuncu dün çok çalıştı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA
Kırmızı kart görmesi affedilemez.
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- Hami Mandıralı
- Beraberlik adil sonuç
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