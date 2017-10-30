Onazi’nin gecesi
Özellikle Onazi'nin liderliğinde orta saha daha dinamikti.
Bir oyuncu düşünün ki sezon başından bu yana hiç şans verilmedi. Bu oyuncu dün önde top tuttu, rakibini bozdu ve Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Bu futbolcu tabii ki N'Doye.
ÖZGÜVEN KAZANDILAR
Dün Trabzonspor adına kötü olan tek şey Olcay ve Bero'nun takım arkadaşlarının gerisinde kalmasıydı. Bir de Abdülkadir daha fazla süre almalı.
Ama bu tabii ki hocanın takdiri.
Genç futbolcu Yusuf Yazıcı da dün akşamki etkili futbolu ve attığı golle büyük maçların topçusu olduğunu gösterdi. Bordo- Mavililer, lig lideri Galatasaray'ı Onazi ve Dame N'Doye'un etkili oyunu ile devirerek tekrar öz güven kazandı ve geleceğe umutla bakmaya başladı.
MAÇIN EN İYİSİ ONAZI
Sahada basılmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MAICON
Brezilyalı oyuncu dün çok kötüydü.
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- Hami Mandıralı
- Onazi’nin gecesi
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