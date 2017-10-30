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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi

Onazi’nin gecesi

TRABZONSPOR dün oyunun başlangıcından sonuna kadar futbol adına yapılması gereken her şeyi gerçekleştirdi. Lider Galatasaray'a hiç oynama alanı bırakmayan ve rakibine pozisyon vermeyen bir Trabzonspor vardı. Rakip takım ne kadar formada olursa olsun Trabzonsporlu futbolcular dünkü maçın bilincinde olduklarını göstererek, müthiş bir mücadele ortaya koydular. Trabzonspor'daki futbolcuların tamamı dün çok iyi bir oyun ortaya koydu.
Özellikle Onazi'nin liderliğinde orta saha daha dinamikti.
Bir oyuncu düşünün ki sezon başından bu yana hiç şans verilmedi. Bu oyuncu dün önde top tuttu, rakibini bozdu ve Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Bu futbolcu tabii ki N'Doye.

​ÖZGÜVEN KAZANDILAR
Dün Trabzonspor adına kötü olan tek şey Olcay ve Bero'nun takım arkadaşlarının gerisinde kalmasıydı. Bir de Abdülkadir daha fazla süre almalı.
Ama bu tabii ki hocanın takdiri.
Genç futbolcu Yusuf Yazıcı da dün akşamki etkili futbolu ve attığı golle büyük maçların topçusu olduğunu gösterdi. Bordo- Mavililer, lig lideri GalatasarayOnazi ve Dame N'Doye'un etkili oyunu ile devirerek tekrar öz güven kazandı ve geleceğe umutla bakmaya başladı.

MAÇIN EN İYİSİ ONAZI
Sahada basılmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MAICON
Brezilyalı oyuncu dün çok kötüydü.
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