araştırmaya göre, insanlar artık gülümsemek istiyormuş ama insanların beyin dalgalarını çeken karamsarlık denen mıknatıs izin vermiyor.İstenen komiklikse, küfürlü komedi filmleri kesinlikle tedavi edilmelidir.

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Nasıl yaşayacağımıza, neler giymemiz ve nasıl konuşmamız gerektiğine karar veren merci; sosyal medya! O yüzden nostaljinin kepenklerini indirmemeye yeminliyim.

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Bir arkadaşım geçenlerde sordu; "ağzı kan kokan adamlar için kanlı diş macunu üretimi neden hala başlamadı?" Cevabım: "Merak etme yakındır!"

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Hayal ürünü Yeşilçam filmlerini; "gerçek olaylardan esinlendiği" yalanına boğan televizyon dizilerine tercih ediyorsam sebebi var.Yeşilçam filmlerinin o asil oyuncuları gerçek platolarda gecekondulardan "sevdakondu" yaptılar. Ne yalana saptılar ne de insanlara yukarıdan baktılar!Gel de o günleri arama!

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Çocuklarımızın düştüğü kötü yollara asfalt yapmaya gerek yok, yol kenarlarındaki çakalları temizlemek yeterli.Kaldırımlar bile işgal altındayken!

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Sosyal medyada şehvetiyle fenomen olan pespaye kadınların, genç kızlara verdikleri ilhamın geri dönüşümü muhteşem olacaktır. O yüzden 12 yaşındaki kız çocukları okullarda elektronik sigaraya başladı, gelecek programın adı "inleyen nağmeler!"

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Taştan yapılan bir kadın heykeline elbette hayranlıkla bakarım ama bir tilkiden yapılan kadın kürküne asla! Yaşayan bir tilkiyi üzerinde tilki kürkü taşıyan bir kadına tercih ettiğimi daha önce belirtmiştim zaten!

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Dedikodu borsasında değeri yükselenlerin ruhlarındaki alçaklığı hesap edecek teknoloji neden üretilmedi acaba?Sosyal medyanın kalbi mi kırılır?

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Sadece parası için kadınlar tarafından sevildiğini zanneden enayi erkek modası asla eskimez! Aptallığın lüzumu var!

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Düşenin dostu olmaz!Düşmanı da olmasaydı bari!

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Önceki gün yerde bir kulak gördüm, insanların ayak seslerini bile dinliyordu!Tuttum kulağından çöp tenekesine attım, bir anda böcek oldu!

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Bundan 15 yıl önceki bilimsel delil;"Türkiye'de 15 milyonun üzerinde ruh hastası var." Bu rakam kim bilir hangi sayıya ulaşmıştır da işin acı yanı o hastalar bir ihtimal trafikteler, ya da ekranlarda ve sosyal medyanın içinde!

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Hiçbir şey sebepsiz yaşanmıyor!Geleceğin sonuçlarını da şimdiki zamanın sebepleri oluşturacak.Bir sütçünün ineğiyle, yağmurun toprakla, bir çocuğun umutla aşkını öldürenler, para kazanmanın ahlakla bağlantısını kesenler, günü gelince tabiatın ihtilaliyle tanıştıklarına memnun olacaklar.

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Gülümsemek için aradığım sebepleri bu yazıda da bulamadım.

Kusuruma bakmayın!

MUTLULUK TAKVİMİ

Mizah dergisi oku.

Yaşlı bir insanın anılarını dinle.

Kaliteli müzik dinle.

Dedikodu yapma.



Hayat görünmez ufukta

Umutlar hep karanlıkta

Sırtımızdan vurulduk da

Ölmüyoruz ölmüyoruz



Kan yağıyor gözümüzden

Dert damlıyor yüzümüzden

Namus bildik sözümüzden

Dönmüyoruz dönmüyoruz



Günler geçti beklemekle

Derdi derde eklemekle

Her akşam kuru ekmekle

Doymuyoruz doymuyoruz

Hakkı YALÇIN



İyiliği ibadet sayanlarla kötülüğü kudret sananların mücadelesi sonsuza kadar sürecek.



Eski dostlar!

Çıkarları için eğilip bükülen insanları en çok müzik aleminde gördüm.

Sırtımızdan vuranı da sırtına alanı da.

Eski dostlar uzaklardan hapşırsa bile duyarlar ve birbirlerine "çok yaşa" derler. Onlar karşılıksız severler.

O yüzden delikanlı yıllarımın dostları gözümde tüter. Şimdikiler dost değil dost kılığında kalleş, onlara paranın ucunu gösterin yeter!