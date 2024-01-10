KIŞIN evlerde siyahlar açıyor.
Mayalanmış sevgilerden ekmek yapıyor anneler, içine umut katıyorlar, çocuklarına kederle örüyorlar kazakları. Kurulan tuzakları da biliyorlar uçurumları da.
Acemi çocukları bekleyen usta puştlar dünyasında o çocukları koruyabilmek eskisi kadar kolay değil artık.
Hayal terzileri bile kalmamışken!
***
Alçak tavanlı evlerin yoksulluğunu yıllardır anlatıyoruz da ne oluyor!
Anlam boşluklarını insani duygularla besleyen dedelerin köstekli saati kaçı gösteriyor? Her gün artan fiyat etiketleriyle hayat onlara günlerini gösterirken!
Bir paket kahvenin 40 lira olduğu bir ülkede, bir kahvenin 40 yıllık hatırı 80 yıla çıkarılsa ne yazar!
***
Parayı bulamayan kafayı buluyor.
Yetkililer arı gibi çalışırken bile önü alınamayan bir sirkülasyon var!
Ceplerinde şiir gezdiren delikanlıların modası geçti artık.
Kimyasal uyuşturucuların yanında yeni moda haplar çıkmış, gençlerin dünyası uyuşturucunun ekseni etrafında dönüyor!
Onlara "ömrünüz bu kadar ucuz mu çocuklar?" diye haykırsak ne yazar!
Gelecekte gözü olmayanlar varken!
***
İçlerini acıtan bir dünyayı avuçlarında taşıyor onurlu analar babalar.
İnsanlar ne kadar kabalar ne kadar zalim. Kötülük çiçekleri nasıl bu kadar kolay açabiliyor merak ediyoruz!
Yıldızların bile yüzü kızarıyor.
'Biz böyle değildik' desek ne yazar!
Sosyal medya mezbahalarında kesim işlemleri son hızıyla sürerken!
***
Yazdan kalan sımsıcak fotoğraflar kışın insanların içini ısıtabilir mi?
Ateşin hesabına yazılan külleri karıştırmanın da bir anlamı kalmadı.
Eski sevdalar yaralanmışken!
Gündelik aşkların getirisiyle beslenmek ahlaksızlığın öbür parçası!
'O kirli paranın cehenneme kadar yolu var' diye haykırsak ne yazar!
Masum düşler bile 'paralanmışken!'
***
Bizim yazdıklarımız kahır mektubu!
Ancak vicdanı olanlar okur!
MUTLULUK TAKVİMİ
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Yere düşeni kaldır.
Geçmiş yılların dergilerini bul.
Kaçıncı saati Bu yalnızlığın
Bende ayrılığın
Yorgun hali var
Nasıl yenik düştük
Bilemiyorum
Yüreğimin sana
Dargın hali var
Yağmur beni izliyor
Sokaklar ıslanıyor
Hala bütün şarkılar
Senin için çalıyor
Görmediğim şehirde
Sana dokunmalıydım
Bu hasret akşamında
Yanında olmalıydım
Hakkı YALÇIN
Eşyaların sahibine olan sadakatini o evlerin içinde yaşayanlar bilir.
Hayvan severmiş!
Hayvan sevmeyi sadece mama
dağıtmak gibi görenler var. Hayvan
hakları için gerçekten mücadele
verenler o mücadelenin bir kısmını
"sözde spor yapan" avcılara ayırsın ve
haykırsınlar.
Çünkü avcılık spor değil katliamdır.
Ve her yıl yeni model tuzaklarla
avcılar "sportif!" gösterilerini ihtişamla
sürdürmektedir.
Acaba süslü köpeklerini o tüfeklerle
öldürmedikleri için mi avcılara sesleri
çıkmıyor hayvanseverlerin? Yoksa
suya inen geyikler, keklikler, ördekler
katledilirken manzara harika mı
görünüyor hayvanseverliğini "kısıtlı"
tutanlara?