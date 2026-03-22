T.C. KULA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/345 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından; Kula-Eşme doğalgaz boru hattı projesinde Mahkememizin; 2026/345 Esas sayılı dosyasından; mülkiyeti davalı taraf Türkiye Diyanet Vakfına ait olan Manisa İli, Kula İlçesi, Bey Mahallesi, 360 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın 822,61 m² daimi irtifak hakkının;kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşımazın davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tesciline karar verilmesi mahkememizden istenmiştir.

Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. Kişilerin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmanın iptali için İdari Yargıda ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına Vakıfbank Kula Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

