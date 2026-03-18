Bu dünyada bütün güzellikler Amerika'dan önce bulunmuş, bütün kötülükler de Amerika'dan sonra yayılmıştır. O yüzden Amerika'ya karşı durmak tarih boyunca onur sayılmıştır. En azından Trump posterine atacak çürük bir yumurtanız vardır!

İnsanlar kendilerini kişisel olarak ne kadar geliştirse de bazen örülen duvarları aşmak için bir fırın ekmek yemek gerekir. Ama askıda ekmeklerin bile kapışıldığı bir ülkede fırınlar da yangın yeri.

Özgürlüğün kendini göndere çektiği yerde mutlaka cesaret vardır. Dayatılana boyun eğmeyin, insanın başına ne gelirse eğilmekten gelir.



Teknolojinin sizi kontrol altına almasına izin vermeyin, arada bir nostaljik sığınaklar bulun. Unutmayın ki teknolojik trenlerin frenleri tutmaz, üstelik her zaman kötülerin tarafını tutar.

Geceleri yatarken başucuna koyduğunuzu sabah uyandığınızda bulamıyorsanız, aklınız ya otomobil galerisinde kalmıştır ya da şeytan alıp götürmüştür.

Deli diye gördüğünüz insanları aşağılamayın. "Sigaran var mı?" diye soran bir delinin sigara külünde bile derin hikayeler vardır.



Yaşam şartları geçim zorluğu sizi bulunduğunuz yerden aşağı çekebilir ama direnin. Şunu iyi bilin ki insanı küme düşmek değil ayağa düşmek öldürür.

Yaslanacak bir omuz bulamadığınız zaman, sizdeki omuzun vefasını sorgulamaktan çekinmeyin. Bunun için arada bir aynaya bakabilir, hafıza gezintisi yapabilirsiniz.

Adı gazeteci soyadı "valiz" olan milyon dolarlık karanlık adamlara "değirmenin suyu nereden geldi?" diye sorun. Cevap alamazsınız ama en azından ruh kuraklığınızı test etmiş olursunuz. Merak etmeyin her test sorusunun altında 4 şık vardır, bu soruda tek şık. "Amerika'dan!"

Oturduğunuz yerden dünyayı parmağınızda oynatacak hünere sahip değilsiniz. O halde yürüyün. Hayatla yapılan yarışlar kaybedilebilir ama bu gerçek kimsenin yerinde saymasına gerekçe olamaz.

Hayatınızın yüzde kaçının size ait olduğunu hesaplamak için 60 yaşına gelmeyi beklemeyin. Durakları kaçıranlar için geri dönüş biletleri bu tarihe kadar icat edilmedi.

Başkalarını düşünen iyi insanlar kendilerini yakacak kadar hayata bonkör davranıyor. Ama iyi insanlar başkaları için yanarken, başkaları onlar için benzin bidonu arıyor. Kibrit de ellerinde! Gel de yanma!

Hayat sanatçıları!

"Savaşa hayır Filistin'e özgürlük" diye haykıran sinema sanatçısı Javier Bardem'e Oscar töreninde alkış yağdı. Böyle insanlar hayatın da sanatçısıdır. Robert de Niro'nun yıllar önce Filistin'e saldıran İsrail için söylediklerini hatırlayın. "Kuduz köpek ısırırsa kuşkusuz sahibini suçlarsınız. Bu yüzden bütün suç Amerika'nın." İnsanlık adına tek cümle etmeyen Trump gibilerinin pedofili olmayı seçtiği Amerika'da böyle sanatçılar her zaman var.