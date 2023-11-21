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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
21 Kasım 2023, Salı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Güneşli mektup!

CDANINI satanlar bile paraya para demiyor artık. Ne diyor?
"Yağma Hasan'ın böreği!" Peki Hasan bu işe ne diyor?
"Adıma yeni börekçiler açabilirsiniz.
Payımı da ödersiniz elbet!"

***

Ahiret için bile menkul ve gayrimenkul değerlere yatırım yapılıyor artık.
Yılan ıslıklarıyla para muslukları kardeş!
Dürüst insanların sessizliği duvar diplerine sinmiş. O duvarlara gençliğimizde neler yazmıştık oysa. Keşke kulağı duysa zamanın!
İçten dostlukların anısına mahsuben.

***

Yılların bizden neler götürdüğünü hesaplayacak bir hak hukuk uzmanı yok.
Haksızlığın çöplüğünde kırıntı bile yok, adalet ve merhamet adına.
Gökteki yıldızlar sürgünde, güneş bile mırın kırın ediyor doğarken.
Ölümlerden ölüm beğeniyor insanlar.
Karanlıklar aydınlıkları boğarken!

***

Çaresizlikten kan tüküren insanlar var.
Buna karşılık kötülüğün itibarı büyük, hele işin içinde para ve şehvet varsa! İnsanları milyonlarca dolar kazıklayanlar alkışlanıyor.
Ahlaksızların akıl almaz maceraları sosyal medyada heyecanla takip ediliyor.
Katili, hırsızı, arsızı seven bir toplum oluştu. Medyada milyonlarca dolarla şımarık çocuk gibi oynayanların, böyle renkli kalpazanların ilham perisi olduğunu da inkar etmeyelim.

***

Benim meselem onurlu yoksullar.
Havalar soğudu, insanların çaresizliği böyle zamanlarda daha çok dışa vuruyor.
Vicdanı olanlar için ipuçlarına gerek yok.
Halk için açılan marketlerin bile her gün etiketlerle oynayıp insanlarla alay ettiği bir ülkede anaları babaları evlerinde bile kırbaçlıyor sefalet, ustura edasıyla!
Oysa başkalarıyla üşümek diye bir gerçeğimiz vardı komşuluk zamanları.
Zeytin ekmek fakir fukaranın servetiydi ama onlar bile ellerinden alındı.

***

Çocukluğumuzda sokak lambaları yanarken anneler eve çağırırdı çocukları.
Karanlıktan korktukları için değil, sokak lambaları evlerdeki gaz lambalarıyla birlikte yoksul sofraları doldurduğu için.
Kış günlerinde bir küçük soba bütün eve yeterdi. Bacaları tüttüren o sobalar havaları kirletmekten sanık sayıldı da yemin olsun o yıllar şimdiki zamandan temizdi havasıyla suyuyla!

***

Kış gelince onurlu yoksulların gözlerindeki mektupları iyi okumak gerekiyor.
Sosyal medyada yalan vardır iftira vardır, utanmazlara övgü vardır ama elle yazılmış mektuplarda sadece samimiyet vardır.
Hele o mektupların sandıkta saklananlarını bulursanız gözünüz gibi bakın. Kışın okuduğunuz zaman bile yaz günlerinin sıcaklığını hissedeceksiniz.
O mektupların güneşi batmadı hala!

MUTLULUK TAKVİMİ
Talih oyunlarına yem olma.
Çocuğunun tütünle ilişkisini takip et.
Kışa hazırlan.

Hikayenin sonunu
Hiç düşünmeden sevdim
Hüküm sürdüğüm kadar
Sende vazgeçilmezdim

Aşkın gözyaşlarını
Bir anda silmez zaman
Yaralı anılara
Elini sürmez zaman

Yazık ettiğin sevda
Bir gün kapını çalacak
Kalbinde pişmanlıkla
Gözlerine bakacak
İçin için yakacak
Birkaç özel dakika
Hakkı YALÇIN

Boş balık tezgahları kalleş avcılıkla denizleri tüketen balıkçıların gururudur!

Çocuk Hakları Günü
Dün, Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü.
Yeşilay'ın anlamlı mesajına baktım, "Bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir yaşam tüm çocukların hakkı." Çocuklarımızı bu kötü dünyadan korumak hepimizin görevi olmalı. Özellikle de bağımlılık yapan ürünlerden.
Elektronik sigaranın özellikle çocuklara "hayatın armağanı" gibi sunulduğu bir sistem var. Çocuklar arasında "sükseli aksesuar" gibi.
O pufların çocukları nasıl bağımlı hale getirdiğini anlatan bir belgesel izledim.
Veliler olarak çocuklarınızın arkadaşlarını bile kontrol etmekle yükümlüsünüz.
Yarın çok geç olabilir, çünkü onların küçük yaşlarda aldıkları zehir, yarın onları gerçek uyuşturuculara müptela yapabilir.

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