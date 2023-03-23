Zafer anıtı

ÇOCUKLUĞUMUN Ramazan'larını hatırlıyorum. Geçmiş zamanın masumiyetini şimdiki zamanda bulamadığım için eskiyi özlüyorum.

Sokaklarda oynarken iftar topunu bekleyen ve nefes nefese eve koşan çocukları, Ramazan sofralarını, paylaşılan sefaleti, bölüşülen ekmeği.

İstanbul'a gurbetten gelen insanların üzerindeki memleket kokularını.

En çok da onurlu insanları.

***

Anlattığım yer İstanbul Yenikapı'da bir gecekondu mahallesi. Paranın az olduğu insanlığın çok olduğu tertemiz yıllar.

Sihirli bir sıcaklık kaplardı her yeni.

Fırınların önünde pide kuyrukları.

Aldığı pideyi göğsüne yapıştırıp kokusunu içine çekmek, en yoksul insanların bile hayatında mevcuttu.

O zamanlar sükseli restoranlarda, lüks otellerde iftar vermek diye bir moda yoktu.

İftarı vereceksen ihtiyacı olana vereceksin, iş bağlantısı kurmak istediğin kodamana değil.

***

Bu gece iki ayrı resim düşünün.

Birinde kocaman sofralarda pastırmalar, hurmalar, kuru incirler, peynirler, ballar kaymaklar.

Sükseli bir kase içinde çorbalar dağıtılmaya başladığında oruç açılırken, onların gözleri bile doymaz.

Diğer resimde bir çorba, yanında pilav ya da makarna ve üzüm hoşafı.

İftarın en gerçek hali.

"Ey güzel Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açıyorum."

***

Açlık sessiz bir çığlıktır ama insan olan duyar ve ciğeri yanar.

Çok mu zordu aç insanları doyurmak, çuvalla parası olup doyurmayanları gördüm. "Ne yapalım herkes kendi kaderini yaşıyor" diyen sonradan görmelerin, yoksul insanlara nasıl iğreti baktıklarını gördüm.

Yerin dibine girmesi gereken insanların sırf parası var diye el üstünde taşındığını gördüm.

Çocukluğumda böyle görmemiştim.

***

Bir şeylerin yokluğunu sorgularken, güzel insanların varlığını hissetmek de güzel. Onlar hayatın kuytu köşelerinde.

İnsanların birbirine güvenini yitirdiği günlerde bile Tanrı misafirlerine kapılarını açık tutuyorlar. Onları istediğim zaman görebiliyorum.

***

Bu gece "Allah olmayanlara da versin" diyerek oruçlarını açarken, çaylar demlenecek.

Her yıl biraz daha kirlenin dünyanın geleceği için iyilikler gönderilecek evrene.

Sohbetlerde eski ramazanlar anlatılacak torunlara, emekle örülen yollar.

Anılarında yer eden o tertemiz yıllar!

***

O yüzden diyorum ki; "onurlu insanlar hayatın zafer anıtıdır." "Başkaları aç yatarken ben tok yatamam" deyip, Allah'ın emrine uydukları için.

Yoksul mahalleleri dolaşıp, ihtiyaç sahibi insanları arayacak kadar zengin bir yüreğe sahip oldukları için.

Çocukluğumun siyah beyaz fotoğraflarından çıkıp, "biz daha ölmedik" diye haykırdıkları için.





İstanbul'da bir ev

Evde bir oda

Odada bir resim

Resimdeki sen

Evi hasret götürüyor

Gel nerdeysen



Seninle cenneti

Yaşamış birine

Sensizliği cehennem

Diye bıraktın

İnat ettim ama

İnkar etmedim

Beni sen yaktın



Senden sonraki halim

Denizden uzak yosun

Güneş nasıl doğarsa

Sabahlarıma

Benim için sen o'sun

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

İnsanlara yardımı ellerinle yap.

İftardan sonra çay demle.

Suyu dikkatli kullan.

Zaaflarını körelt.

Fırına pide as.



Unutma. Bir pideyle bile şölene döner garibanın iftar sofrası.



10 dakika ara!

Kış aylarında bikinili pozlar vermekle kendilerini şehvetin "Simge"si sayanlar, Ramazan ayında kahroluyordur.

Öyle pozlar veremedikleri için, kirli şöhretin kaymağını yemeye ara verdikleri için.

Merak etmeyin onlar bayramla birlikte verdikleri arayı kapatırlar.

Hele yaz gelsin, Bodrum, Çeşme sezonu açılsın kim tutar onları.

Arkalarında onurlu sanatçıları yok sayan, ahlaksızları çok sayan bir medya mevcutken!