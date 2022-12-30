En çok üzeri simli çam ağaçları ilgi görürdü. O zamanlar iklimlerin dengesi bozulmamıştı, kış kışlığını gösterirdi insanlar insanlığını.
Elle yazdığımız ve zarfı açık gönderdiğimiz o tebrik kartları, namuslu postacılarla adresini kolayca bulurdu.
2000 yılından sonra teknolojik mailler kişilere ulaşmıştır ama şimdiki zamanda aradığımız insanlığa ve kardeşliğe ulaşılamıyor artık!
***İki yıl kadar önceydi.
Yeni yıla birkaç gün kalmıştı da bulunduğum sokakta müzik yapan gençleri izlemiştim.
Geçmiş yılların şarkılarını seslendirdikleri için insanların kimileri balkona çıkmıştı kimileri sokağa.
Halden anlayan o insanlar gençlerin gitar kutusuna gönlünden kopanları bırakmışlardı da gençlerin yüzü gülünce "bir daha gelin" demiştim "yeni yılda bir daha!" Cevabı gecikince mektupların eskiyeceğini biliyorlardı ama bir daha gelmediler.
Kaybettiğimiz o güzelim yıllar gibi.
***
Eski yılın gidecek olmasıyla yeni bir gelmesi arasındaki sağır bir sessizlikte adımlarımız ürkek ve kuşkulu.
İnsanlarda hayat adına korkular.
"Umutlarımızı ayakta tutmak istiyoruz" desek de bizden habersiz dünyada ne senaryolar yazılıyor kim bilir.
Biliyorlar ki arkası var!
***Dünya döndükçe umut vardır. İsteriz ki ölmesin çocuklar ve öldürülmesin kadınlar!
Ne kadar vahim bir zaman diliminden geçiyor olsak da hayatın güzel yanına yaslanmak hepimizin hakkı.
Mademki hayat bizlerle köşe kapmaca oynuyor karanlıkta meşaleyi bizler kapalım.
Vicdani sorgumuzu "Allah aşkına" yapalım, çıkarlarımız adına değil.
"Kötülük, kendisine yapılan iyilikleri yener" diyenler bizden uzak dursun.
Her şeye rağmen yeni yıl bütün kötülüklerin sonu olsun.
2023 haksızlığın defterlerini düreceğimiz, çocuklarımız için motorları maviliklere süreceğimiz bir yıl olsun.
***Ama unutmayalım ki, yeni yılda taşı sıkıp suyunu çıkarmak zorundayız.
Sadece susuzluk değil!
Yaşadığımız ruh kuraklığı için.
Mutluluk Takvimi
Para harcamadan eğlen.
Eski dostlarına sürpriz yap.
Vicdanını sorgula.
Cam kenarına küçük ışıklar koy.
Bir zamanlar can bildiğin
Yabancıyla bir tutulur
Adına yemin verdiğin
Unutulur unutulur
Nerde gözlerde tütmeler
Kapıyı vurup gitmeler
Sabahı sabah etmeler
Unutulur unutulur
Vefa bilmez hiçbir veda
Yorgun güneş vurur cama
Unutamam dersin ama
Gözün gibi bakanlar da
Yananlar da yakanlar da
Unutulur unutulur
Hakkı YALÇIN
Uyuşturucu çakallarına yeni yıl neler getirir?
Gençlerimizin kanını emen uyuşturucu çakallarıyla ilgili defalarca yazı yazdım da bir yetkili bile oralı olmadı.
Eskiden toplumsal yaraları işaret ettiğimiz zaman yer yerinden oynardı.
Giden yılda uyuşturucuya verilen kurbanların sayısını sorsam kim söyler?
Bizim satırlarımızın arasında "suç aleti" arayan sistem, uyuşturucu çakallarının üzerini aramayı bir kez olsun düşünmez mi?
Evlerin arasındaki parklarda 10 yaşındaki çocukları "kurye" olarak kullanan uyuşturucu çakallarının yeni yıl umutları bizlerden çok olacaktır hiç şüphem yok.
Onlar aradıkları ortamı buldular ya gençlerimiz onlara yeni yılda da "kurban" olsun!