T.C. İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
2024/3673 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3673 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.600.000,00
|1
|Taşıt
|34EVY062 Plakalı, 2016 Model, MERCEDES-BENZ Marka WDD2130041A016149 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah, aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, ön taraftan hasarlı olduğu, kazadan dolayı motor ve yürüyen aksamlarda hasar olup, olmadığının bilinmediği, motor kaputu, sol ön çamurluğun vuruk olduğu, sol şasi başının ezik olduğu, ön tamponu, farları, panjurunun kırık olduğu, şoför koltuğunda deformasyon olduğu, şoför, yolcu, sol alt ayak ve sol tavan airbaglerinin patlak olduğu, ve aracın ön camı çatlak olup aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Özemniyet Yediemin Otoparkı Aydınlı Mah. Aydınlık Cad. No:55 Tuzla/ İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:13
14/05/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02033981
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