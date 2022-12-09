Direniş

ESKİDEN okuyanlar bilir, çocuklara hayal satan nostaljik bir dükkanım vardı teknoloji yüzünden kapattım.

Ya da çocuklar gözünü açtı, siyah beyaz hayallerin hükmü kalmadı.

Eski kuruşları görmek isteyen çocukların dedelerindeki duruşları unutmamış olmaları gerekir.

Ya da metrobüste büyüklerine yer vermekten vazgeçmemiş olması!

***

Z Kuşağı diye bir şey üretildi, yanına Y kuşağı belki V kuşağı.

Hepsinde depresyon tavan, anksiyete krizleri üst düzey umut karaborsada!

Benim krallığım 68 kuşağı.

***

Boğaziçi Üniversitesi 4 öğrenci kokain alemi düzenliyor da içlerinden biri aşırı dozdan ölüyorsa, uyuşturucu kültürünün hangi seviyeye taşındığını söylemeye gerek yok.

Onların ilham perileri de sosyetik dizilerin ünlü yüzleri!

***

Geçenlerde bir okuyucum alışveriş merkezinde beni tanıdı yanıma geldi.

"Son zamanlarda yazılarınızda karamsarlık sezinliyorum" dedi.

Cevabım netti. "Beynimizde çok kullanılmış hücreler işi alışkanlığa dönüştürüyorsa, hakimiyet kayıtsız şartsız mutsuzluğun!" Adam gülümserken noktayı koydum. "Ama hak ettiğim eleştirileri de gülümseyerek kabul ederim."

***

Hayatta hepimiz yolcuyuz.

Arkadan gelenlere saygı duyuyorsan kenara çekileceksin.

Karşıdan gelenlere saygı duyuyorsan geri çekileceksin.

Yoksa film olsan çekilmezsin!

***

Eşitsizliğe karşı tepkim hiç değişmedi.

"Zalim bir zenginin gücünü nerede ve nasıl kullanacağı kasasındaki paraya kalmıştır" cümlesinde hukuka hakaret ettiğim varsayılırsa, lüks otomobiliyle trafikte insan öldüren bir sürücüye verilmeyen cezanın, aynı suçu işleyen gariban sürücüye verilmesini kanıt gösteririm.

***

Son zamanlarda hastanelerle çok haşır neşir oldum da en çok organ bağışı bölümlerine takıldı gözüm.

Avrupa ülkeleri organ bağışına çözümü bulmuş. "Organlarını bağışlamak istemeyenler devlete başvursun." Bu demektir ki başvurusu olmayanların organları bağışlanmıştır.

Biz bunu niye yapmıyoruz acaba?

***

"Al gülüm ver gülüm ödülleri" mevsimi açıldı. Keyfinden ödün vermeme ödülleri bile kapış kapış.

Ama "hayata direnme Oscar'ını" bu yıl da lösemili çocuklar kazandı.





Senin ara sıra

Yakalandığın

Sessiz harfli

Bakışların var

Yıllardır arayıp

Sende bulduğum

Güler yüzlü

Sabahların var



Gözlerin yeter de artar

İnsanı tanımak ne ki

Seni kaynaştırır bana

Adın bir soyadın iki



İkimiz de firariyiz

İkimiz de virane

Aramızda

Bir kahvelik mesafe

Kahve bahane



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Asansörde telefonla konuşma.

Çizgi roman oku.

Aynada yüz jimnastiği yap.

Gözün tok olsun.



Delikanlılık 1980 öncesindeki yerini mumla arasa bulamaz!



O KADAR!

O kadar kibardı ki mezar taşına bile "öldüğüm için beni affedin" diye yazdırdı.

O kadar zayıftı ki yemekte arkadaşlarının kürdanı oluyordu.

Burnu o kadar büyüktü ki duşta bile sigara içebiliyordu.

O kadar cimriydi ki su faturası ödememek için yağmurda yapıyordu banyosunu.

Ama kaç zamandır yağmur duasında!