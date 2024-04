SİVASSPOR karşısındaki Fenerbahçe'yi izlerken baktım da koskoca takımda sadece bir adam. Oyunu güzelleştiren, sol ayağındaki sihri yaratıcı bir güce dönüştüren ve takım arkadaşlarını galibiyete teşvik etmekten bir an bile vazgeçmeyen bir adam. İrfan Can Kahveci.

Bu adam sadece rakibe değil, kendi takımında kaçak dövüşenlere karşı da mücadele verdi. Buna karşılık, Djiku'da bitirimlik, Tadic'de gamsızlık ve Dzeko'nun hala "eller havada" oynama modeli 2 puanlık kaybın ana nedenleriydi.

Bir an düşündüm de İrfan Can Kahveci ile Serdar Dursun aynı formayı giyiyor.

Gerçeklere "aynı aynayı" tuttum, aynanın kenarına da not bıraktım. "İsmail Kartal tanınmamak için teknik adam kılığına girsin!"

***

Galatasaray'ın Pendikspor karşısında kazandığı farklı galibiyetin kaliteli futbolla yakınlığından söz edemeyiz. Takımda anlam yüklenmesi gereken en özel adam Icardi. Görüntüsü kaybolduğu sanılan zamanlarda bile galibiyete mektup taşıyan saygılı güvercin.

Ayaklarına ip de bağlasanız kaleyi gördüğü anda "size farklı galibiyetin haberini getirdim" diyor, kapıyı aralıyor. 4 puanlık fark elbette büyük avantaj ama lig henüz bitmedi ve her takım puan kaybedebilir. Pendik karşısındaki farklı galibiyetin itibarı kadar ihbar edilen anonslara da iyi bakmak gerekiyor.

***

Düşünüyorum da puan cetvelinin üzerindeki iki takım geridekilere çuvalla fark atmış, sanırsınız ki ikisi de üst düzey futbol oynuyor. Oysa ikisi de birbirlerine tetikteki düşman gibi. İkisi de Avrupa'nın sıradan takımlarına elenip gitmişler.

Kuralları kılıfına uydurup milyonlarca dolarlık transferler yapmışlar da kulübeleri yabancı hurdalarla dolu.

Ve biz böyle bir ülkede ligin bitmesini bekliyoruz. Bitse ne olacak? Her şey yeniden başlayacak.

Eleştirilere bile tahammülü olmayanlar, sosyal medya trolleriyle terör estirmeyi gurur sayanlar el üstündeyken çocuklarımız tehlike altında!

Dün o çocukların bayramını kutladık. Teknik adamların, kulüp başkanlarının, yöneticilerin ve medyanın gözden çıkardığı çocukların!