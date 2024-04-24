HAYATIMDA mektup yazarak imzalı fotoğrafını istediğim tek sanatçı var; rahmetli Tarık Akan. Lise birinci sınıftaydım, mektubuma karşılık bir fotoğrafını imzalayıp göndermişti de okulda kızların hepsine hava atmıştım.

Sonraki yıllarda her filmini izledim ve magazin yaptığım dönemde kendisiyle söyleşilerim oldu. 1984 yılında Çeşme'de teleobjektifle fotoğraflarını çekerken karşısında paparazzi bile oldum.

Uzaktan çektiğim fotoğrafına karşılık yanımdan geçerken gülümsemişti.

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80'li yıllardan sakladığım magazin fotoğraflarımdan en değerlileri Tarık Akan'la birlikte çektirdiklerimdir.

Film için uzattığı sakallarıyla benim sakallarımın yarış ettiği yıllar, üzerimde mavi bir kazak, elimizde çay bardakları.

Bir keresinde söyleşi yapmak için Bakırköy'deki evine gitmiştim, "gel" demişti "Bakırköy'de harika bir kuru fasulyeci var, oraya gidiyoruz!" Evinden yürüyerek gitmiştik. Hızlı yürüyordu da o bir adım adarken ben iki atmak zorunda kalmıştım. Boşuna "ilerici" olmamıştı!

***

Salon filmlerinde oynadı ama evine ekmek götürebilmek için ceketini satan babaların yanında durdu hep.

Halk adamıydı, onurluydu, her şeyden önemlisi, güzel düşünceleri gözlerinden okunan güzel insandı.

İnandığı düşüncelerin sonuna kadar arkasında durdu. Salon filmlerinden emekçi filmlere döndükten sonra suçlu sayıldı. Üzerinde "sol anahtarını" buldular!

Dönemin paşalarının emriyle yok yere hapis yattı. Sistemin zalim ağası olan Yeşilçam yönetmenlerinin insanlık dışı eylemlerine bile boğun eğmedi.

Hırpalandı ama dik durdu, gerektiğinde taksi şoförlüğü yaptı.

Hayata onurlu bir imza attı.

***

Şimdi mazideki polemiklere konu edilirken, Tarık Akan'ın adamlığı her biçimde öne çıkıyor. Bu dünyada kimseden nemalanmayan bir insanın ismi, onunla birlikte anılanların cümlesine bedeldir. Karşısındakiler küçücük kalırlar. Çünkü Tarık Akan yürekti para değil, yol göstericiydi koltuk ve apolet meraklısı değil.

***

Güzel insanlar gönül penceresinden ansızın bakıp geçmiştir de düzen insanları her zaman atlarını sağlam kazıklara bağlasa da yüzlerine bakan yoktur!

Kazanılmış en güzel zaferdir hayat ve her şeyin galibidir zaman.

Öldükten sonra da insanları yaşatan, yaşayan ölüleri işaret eden zaman!

Güzel insanlar ölmez çünkü onları yaşatacak güzellikleri çoktur!

***

Tarık Akan güneş yeleli atların çektiği faytonların içinden el sallıyor hala. Çünkü yol kenarları tıklım tıklım.

Bayram çocukları gibi.

Ben de oradayım. Elimde imzalı gençlik fotoğrafı ve hapishanede yazdığı "Anne Kafamda Bit Var" kitabı.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yürüyen merdivende önündekini geçme.

Yöresel yemekler ye.

Pozitif düşün.



Aşkın çay bahçesinde

Sen Gülşen'din

Ben Tarık Yeşilçam filmi gibi

Güzel bir aşk yaşadık



Yanlış adrese gitti

Sevda mektuplarımız

Sonra sessiz sedasız

Küskün ayrıldık



Gençlik yıllarımdan sana

Bir gönül borcum vardı

Hayatımın aşkı

Dilerim gururunu

Okşar bu şarkı

Hakkı YALÇIN



Bizler ahşap çerçeveler içindeki sade resimleri sevdik, süslenmiş pahalı tabloları değil.



Kelebek!

Kelebekler kendilerine yeten ömrünü asil bir şekilde tamamlar. Gözleri paradan başka bir şey görmeyenlere böyle düşünceler komik gelir.

"Derdimiz kelebek mi yani?" Evet, derdimiz kelebekler, çiçekler, kuşlar hele bahar gelince Bizim gibiler çocukluğunda bir kelebeği ellerinden tutup gezdirmek istemiştir. Bu duygunun ne olduğunu bilmeyenler bizi anlayamaz.

Biz de onlara yazmıyoruz zaten!