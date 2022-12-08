Sokak şarkıcıları

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Hayatını müzikle kazanan insanların dramlarını da okuduk.

"11 aydır işsiz olan 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz intihar etti." Mesele ekmek davasıydı mesele çocuklarının sefaletine dayanamayan gurur. Bu acıyı hissedebilmek için baba olmaya gerek yok; insan olmak yeterli.

Pandemi döneminde geçinmek için enstrümanlarını satanlar oldu, ya da o enstrümanlar evlerin içinde dekor olarak durdu.

Borçların ve geçim zorluğunun karşısında eli kolu bağlananların hatırını soran bile olmadı.

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Sokakta müzik yapan insanların önlerindeki gitar kutusunun içinde sadece ekmek ve süt parası var.

Piyasada satılan kaşar peynirinin içinde neler var neler. Katı yağlar, süt diye yutturulan buzağı maması ve daha bilmediğimiz bilumum sağlıksız maddeler. Gitar çalan gençlerin alın terine gösterilmeyen saygı yıllardır ambalajla bizleri zehirleyenlere gösteriliyor. Ve hiçbir gıda yasaklanmıyor! Halk bu meselenin neresinde derseniz, sokakta gitar çalan gençler "teröre cazibe alanı" oluşturuyorsa, o gıdalarla evlere sokulan mikropları ambalajlayanlar terörün babasıdır!



Onu gördüm dün gece

Elinde gitarıyla

İstiklal Caddesi'nde

Hala inadı inat

Şarkıları ıslanmış

Bir duvarın dibinde



Beni gördü şaşırdı

Çevirmedi gözleri

Belki hala silememiş

Benden kalan izlerini



Hani bir film izlersin

Mutlu bir son beklersin

Bakınca hayatına

Artık yerim yok dersin



Yorgun kaldırımlarda

Yürürken adım adım

Bir aşkın bedelini

Tek başına ödersin

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Organlarını bağışla.

Kahvenin kokusunu içine çek.

Hissettirmeden iyilik yap.

Trafikte korna çalma.

Kendini sorgula.



Ne çirkin bir laftır o; "her yerde adamın olmalı."



ÇÜRÜYEN GENÇLİK!

Ortaokul öğrencisi okul arkadaşını tuvalette bıçaklayıp öldürebiliyorsa sorgulanması gereken gerçekler vardır.

Meseleye aile eğitiminden başlayıp okuldaki eğitime kadar uzanırız. Ama en çok da sosyal medyaya dikkat çekeriz.

Bilinçaltına yüklenenler emirler yerine getiriliyorsa, birileri gençliği bitiriyor demektir.