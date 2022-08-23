Çakal!

UYUŞTURUCU satıcılarından biri hapishaneden mektup göndermiş.

Kendilerine "çakal" dediğim için alınmış da hapishanelerdeki uyuşturucu satıcıları adına sitemlerini yollamış.

"Kul hakkı yiyene çakal demiyorsun da bu vatanın evlatlarına çakal kelimesini kullanıyorsun!"

***

Kul hakkı ve vatan evladı ha!

Sattıkları uyuşturucuyla zehirlenen gençler hangi vatanın evlatları?

Kendilerini uyuşturucu pazarlamak için kullanan şerefsiz baronlar yatlarda halay çekerken, çakal kelimesinden alınan satıcı nasıl bir kansızlığın emrinde olduğunun farkında mıdır?

Zehirlediği gençlerin anneleri hapishanelerde rüyalarına giriyor mudur?

O anneler uyuşturucu bağımlısı evlatlarını geceleri sokaklarda ararken, şerefsiz patronu kendisini hapishanede bir kez olsun aramış mıdır?

***

Cümlelerimden alınan delikanlı, ranzana uzan da bir düşün bakalım.

Kaç insanı zehirledin kaç gencin kanını emdin?

Kaç ocağı söndürdün kaç annenin babanın ahını aldın?

Zehir satıyorsun ölüm satıyorsun!

Aslında ruhunu satıyorsun!

Kendine bir isim taksaydın ne derdin?

"Uyuşturucu piyasasının saygıdeğer satış elemanı mı?"

***

Sizlere mal temin edip yolunuzu açan o şerefsiz baronların önü açık arkaları sağlam.

Peki, harcanan toplum, zehirlenen vatan evlatları, intiharın eşiğine gelen anneler babalar!

Onları düşünen var mı içinizde?

Kul hakkı ha! Kanını emdiğiniz kulların hakkını hep birlikte yiyorsunuz!

Uyuşturucu kullanan insanların suça sürüklenme sebebi sizlersiniz!

"Bileklerimi kesseydim de bu zehri satmasaydım" diyen bir yiğit çıkar mı aranızdan?

***

Evet sizlerle mücadelem var, çünkü bu ülkenin en büyük sorunu uyuşturucu.

Evet yaralıyım, çünkü pırıl pırıl yeğenlerimden birini mahvettiniz.

Benim dostlarımın güzelim çocuklarını acımadan katlettiniz.

Eğer cümlemden alındıysanız hayatın taş ocakları sizleri bekliyor.

Gencecik delikanlılara azar azar mezar kazmaktan vazgeçin.

***

Sizlere mal temin eden uyuşturucu patronlarınız bu dünyadaki en şerefsiz yaratıklardır, sizler de piyonlarısınız.

Farz edin ki bu yazıyla adınızı çakallıktan temizlediniz, günahlarınızı nasıl temizleyeceksiniz?

Evlatlarını yaktığınız yüzbinlerce annenin babanın ahlarıyla mı?