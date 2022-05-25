Sezon sonu!

BİR sezon daha kapandı.

Bir yerlerde kara bulutlar bile usta manevralarla dağıtılırken, Trabzonspor pupa yelken.

38 yıllık tarihin yükünü gururla boşaltan kulüpte alkışların büyüğü Abdullah Avcı'ya ait.

Büyülü yolculuğun kaptanına!

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Fenerbahçe'nin ikincilikle gurur duyduğu sezon sonu müsameresine şimdi yeni Portekizli bekleniyor.

İsmail Kartal'ın takıma kattıklarıyla, yönetimi tribünlerin elinden alan gerçekler arasındaki bağlantının hükmü yok.

"Bir yönetimin savunmasını güçlendirmek için önce kendi zayıf iradesinden kurtulması gerekiyor" demeye falan gerek yok.

Teknik direktör öğütme krallığı yeni sezon için de böyle buyuruyor.

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Beşiktaş'ın imzayı attıktan sonra kimlik bunalımı yaşayan geçen sezonun kiralık starları, puan cetvelini düzenlemekte ustalaştılar, mücadele ruhunda değil.

Bakınız Ghezzal, Rosier.

O yüzden gelecek sezonda gençlere koşulsuz yatırım ikiyüzlü starlara yaptırımdan bile değerlidir.

Beyaz perdede izlediğimiz siyah beyaz filmlere mahsuben!

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Sezonu eksi bakiyeyle kapatan Galatasaray, sadece başkanlık siyasetinin değil kişileri kulüpten büyük saydığı için yolundan caydı.

"Yeraltı modeli" çalışan menajerlerin en sevdiği kulüp olmakla gerçeklere sansür uygulamak arasında gezinen kulüp, "derin adamlara" mahkum oldukça daha çok şey kaybetmeye de mahkumdur.

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Sezonun en özel takımlarından biri Konyaspor'du.

Uzakları yakınlaştırmak için çok mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi hayaliyle yaşamak bile onlar için muhteşem bir yolculuktu.

Teknik direktör İlhan Palut ve futbolcu kardeşleri alkışları sonuna kadar hak ettiler.