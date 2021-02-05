Kredi!

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Banka dendiği zaman çocukluğumda gözümün önünden demir bir kumbara hayali geçerdi.

Büyüdükçe anladım ki bizler bankalar için "mal" sayılıyoruz.

Yeri geldi o bankaları batıranların borçlarını bile bizler ödemedik mi?

O yüzden kendimi bildim bileli en sevdiğim filmlerden biridir; "Bonnie and Clyde." Not: Allah kimseyi bankaların eline düşürmesin!

Mutluluk Takvimi

Gençliğinin şarkılarını dinle.

Havalara aldanma.

Kedilerin fotoğrafını çek.

Odada kokulu mum yak.



Her sabah ufukta

Güneş doğunca

Bahar olur bende

O eski kışlar

Ama gün batıp da

Akşam olunca

Bu sessiz yürekte

Fırtına başlar

Kapanmış yaralar

Yeniden kanar

Gözlerim sararmış

Resmine dalar

Bilirim evlenmiş

Çocukları var

Kalbimde hasretin

Sancısı başlar

Hakkı YALÇIN

Yeşilçam filmlerinin bizlere verdiklerini televizyonlar aldı götürdü.

Yoksul bir evde!

Yoksul evlerden birinde karı koca arasında geçen diyalog.

-Bu evde bir lokma yiyecek kalmamış.

-Evet kalmadı.

-Peki, fareler nasıl yaşıyor?

-Onlar sadece yatıya geliyor, yemeği dışarıda yiyorlar.