VARMAKLA bitmez yolculuklar, bittiği yerden başlar. Yolların insanları terk etmeyeceğini hesaba katarken yoldan çıkmamak zorunluluktur.

O yüzden "benim çocuğum projesinin" suya düşmesinden korkan aileler, karasal iklime de güvenmesin, parasal iklime de!

Teknolojiyle, yapay zekayla hatta zorbalıkla kurgulanan çocukların ömrünün bir kısmı çoktan harcanmış, kalanı taksite bağlanmıştır.

***

Bir çocuğun eğitimine sadece para harcamak gibi bakanlarla, çocuğunu harcayan sisteme "bir şey olmaz" gözüyle bakanlar arasındaki gerçek; gelecekte ödenecek bedellerin sonuçlarına katlanmaktır.

Bir çocuğa eskiden "büyüyünce ne olacaksın?" diye sorulduğunda hayalindeki meslekleri sıralardı, şimdi ilk sırada "parayı bulma metodu!" var.

Mesleki eğitimin değer bulmadığı bir ortam yaratılmışken, yalan, sanal para ve popülerlik tutkusuyla bütün kötülükler güçlenmiş, çocukların harcanması adına her türlü ortam sağlanmıştır.

***

Katilleri koruyan hukukla, beyinlere empoze edilen şiddet ortak hareket ederken; ülkemizde suça sürüklenen çocukların yüzde 60'ı yaralama sebebiyle tutuklu, çoğu madde bağımlısı. O çocukların anne ve babalarının yüzde 80'i de televizyon dizilerinin bağımlısı.

Elektronik sigaranın yaşı 12'ye düştü.

Toplumu ayakta tutan değerler ayağa düştü de kimin umurunda?

"Benim kızım yapmaz, benim oğlum uyuşturucu kullanmaz" diyenlere baktığımız zaman genellikle iş işten geçtikten sonra ağlanmıştır.

***

Yapay zeka şirin bir yaratık olarak gösteriliyor. Bugün ünlü sesleri taklit eden, bilgisayardaki şiddet oyunlarını kazanan, mutfakta kadınlara yardım eden sempatik şeytan, yarın duygusuzluğun sağladığı kontrolsüz gücüyle canlar alacak.

Yapay zekada bulunmayan merhamet bir çocuğun kalbinde yaşarken en büyük güvencemiz budur.

5 yaşlarındaki kız çocuğu anne ve babasıyla birlikte evde akşam yemeğindeydi.

Tabağındaki yemeği yarım bırakınca anne merakla sordu, "beğenmedin mi kızım?" Çocuğun cevabı insanın yaratılışındaki sihri işaret etti. "Çok beğendim anne ama yarısını yoksul çocuklar için ayırdım!" Bu cümlede gözler buğulanmıştır!

***

Sosyal medya trolleriyle, linç çeteleriyle her gün palazlanırken, ırkçılık ve zalimlik ayıplanmazken, bu cendereden kaç çocuk kurtulacak? Aptal zenginlerden çocuk yapıp nafakayla caka satan kadınlara sanatçı muamelesi yapılırken, genç kızların ilham perisi bu pespayeler olacak ha!

Bellerinden silah ağızlarından küfür eksik olmayan kabadayıların el salladığı çocukların bu davete icabet edecekleri kaçınılmaz!

Sahip olduğu teknolojiyle maziye küçümseyen gözlerle bakan o çocuklar kolayca devrilsin diye kaygan zeminler her gün yeniden yağlanmıştır.

***

En çok da büyükler izin verdiği için!

Çünkü annelerin babaların tarihine kayıtlıdır; kolay harcanan çocuklar!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hatan varsa telafi et.

Çadırlı yaz tatili hayali kur.

Hak edeni alkışla.

70'li yılların şarkılarını dinle.



Bir özür sığar mı

Kalp ağrısına

Kırılan uyar mı

Hiç yarısına

Giden kulak verse

Dön çağrısına

Ne fayda kalanlar

Solduktan sonra



Unutmam gereken

Her şeyi sildim

Bu saatten sonra

Üzmem kendimi

Demek kulağına

Küpe olmuşum

Sen küpe takmayı

Sevmezdin hani

Hakkı YALÇIN



Zarafetin ve insanlığın ölümünü görmek istemeyenlerin sosyal medyada işi yok.



Klasik!

Cinayet romanlarında sonradan ortaya çıkar katil ama kana karışmış gerçeklerde deliller ortada durur. Önemli olan delillerin sorgulanmasıdır ama geçti o günler!

Paraya tav olanlar için ne vicdanın hükmü vardır ne adaletin!

O yüzden her türlü entrikanın içinde olanların yumurta topuklu ayakkabıları bu yıl da moda olur.