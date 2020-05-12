Asıl yolculuk

KORONAVİRÜS ağacın bağrına inen baltanın sapının da ağaçtan olduğunu işaret eden ve kesinlikle insan elinden çıkmış biyolojik bir silahtır.

Dünya ülkelerinin tepkilerinden sonra Vuhan'da yeniden hortlatılan koronavirüs Çin'in çıyanlığını gizleme sanatının yeni versiyonudur.

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Virüs dünyanın en sükseli markalarının "ucuz etin yahnisine kaçıp" mallarını Çin'de üretmelerinin bedelidir.

Virüs, Hollywood filmlerinde dünyayı kurtaran Amerikalı naylon kahramanlara inat Amerika'nın parasından başka bir şeyi olmadığının gerçek filmidir.

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Virüs Dünya Sağlık Örgütü'nün para için her türlü alçaklığı yapabildiğinin göstergesidir.

Virüs barakadan bile olsa hastane yapmanın, görkemli nükleer tesislerin yanında nasıl da kutsal bir hizmet olduğunu gösteren uyarı mektubudur.

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Virüs dünyanın kanını emen asalak devletleri bile birbirine düşman etmenin ta kendisi.

Virüs zor zamanlarında dostlarının bile hatırını sormaktan kaçınan insanların kendilerini ele verdiğinin resmidir.

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Virüs sirkteki izleyicilerin de cambazlar kadar tehlikede olduğunun belgesidir.

"Ya aslanın ağzından alın lokmayı ya da kafanızı aslanın ağzına sokun" mesajını vermektir.

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Virüs "dünya nüfusu gereğinden fazla" diyerek insan ölümlerini ganimet belleyen kapitalistlerin şerefsizliğidir.

Virüs patronların meseleyi işçilerini sokağa atarak kolayca çözdüğü ama işçilerin çözemediği bir matematik problemidir.

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Virüs bütün toplumların merhamet sınavı, her türlü şartta direnen onurlu insanların da yaşama sanatıdır.

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Virüs karşısında ülke olarak harika bir sınav verdik.

Ama büyük bir tepeyi tırmandıktan sonra görülen tek şey; tırmanılacak daha çok tepe olduğudur.

O yüzden virüse karşı final zaferini görmek istiyorsak yolculuk asıl şimdi başlıyor.

YAŞLI İNSANLAR

Pazar günü 65 yaş üstü insanların doldurduğu sokaklara baktım.

Kaç zamandır evin içinde kalan esaretin güzel insanlarına.

Onlar virüsün en çok yaraladığı insanlar.

Ama onların tedbiri elden bırakmamasıyla virüsün gücünün azalması arasında harika bir disiplin var.

O yüzden onlara teşekkür etmeliyiz.

O yüzden sokağa çıktıklarında onlara saygılarımızı sunmalıyız.

MUTLUK TAKVİMİ

Güvercinlere yem at.

Elini sık yıka.

Bugünlerin geçeceğini unutma.

Ne yaparsan kalbinle yap.

Bir metro durağında

Şarkı söylerken buldum

Bir hüzün fotoğrafı

Öylece kalakaldım

Eğilip kulağına

Beni bağışla dedim

Kırılan gururunu

Uzattım da almadı

Geride bıraktığım

Her şeyimi terk etmiş

Devam ettim yoluma

Çağıran da olmadı

Sonra bir şarkı duydum

Aşk mı soruyorsun dedi

Artık bende kalmadı

Hakkı YALÇIN